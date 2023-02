Eliminare le macchie di tintura per capelli dai tessuti: ad ogni colore il suo rimedio della nonna

Eliminare le macchie di tintura dai tessuti non è mai stato così facile: questo trucchetto sarà facile, veloce ed economico.

Le tinte permanenti per capelli, come si può ben immaginare, sono molto pigmentate e lasciano facilmente delle macchie. Facendo la tinta in casa è quasi certo che qualche goccia di prodotto vada a finire su delle superfici diverse dai capelli che dobbiamo colorare.

Rimuovere le macchie causate dalla tinta per capelli è davvero difficile ma con questi trucchetti casalinghi è possibile. Attenzione però al colore della tinta, perché alcuni rimedi funzionano soltanto con uno specifico colore. Non perdiamo altro tempo e andiamo a vedere subito come smacchiare i tessuti dalle antiestetiche macchie. Tra le tre sfumature di colori più comuni, il biondo è il più facile da rimuovere, seguito dai colori bruni e infine dai rossi, i più tenaci e difficili da eliminare. In secondo luogo, è importantissimo smacchiare la superficie colpita il prima possibile, per evitare che il colore penetri ancor più in profondità tra le fibre della stoffa.

Come smacchiare i tessuti in casa con tre semplici ingredienti da cucina

Per smacchiare possiamo utilizzare alcuni rimedi classici della nonna, ma attenzione: è meglio evitarli su capi particolarmente delicati come seta e lana, perché potremmo sì togliere la macchia di tinta, ma rovinare il tessuto. È sempre meglio applicare questi metodi su capi bianchi o dal tessuto resistente (come il cotone).

I tre ingredienti che possono salvarci dalle macchie sono i tre più utilizzati per pulire: succo di limone, bicarbonato e aceto di mele.

Il succo di limone è ottimo per le tinte chiare e basta applicarlo sulla macchia e lasciarlo in posa qualche minuto (meglio se 30 minuti).

Il bicarbonato è ottimo per le tinte brune e scure: bisogna farne una pasta densa con acqua e applicarla per qualche minuto sulla macchia, poi bisogna scioglierne tre cucchiai in una bacinella d’acqua calda e lasciare il capo in immersione per 8 ore. Poi si può procedere al normale lavaggio.

Per le macchie di tinta rossa entra in gioco l’aceto di mele, che va lasciato in posa sulla macchia per almeno 2 ore prima di procedere al lavaggio.

Se invece vogliamo usare dei prodotti non naturali, per smacchiare vanno bene l’acqua ossigenata, l’alcool denaturato e la classica candeggina; questi tre rimedi vanno usati esclusivamente sui capi bianchi e resistenti.

Altri consigli per eliminare le macchie di tintura

Un’altra vostra alleata è l’acqua fredda: evitate assolutamente di mettere in asciugatrice o stirare il capo ancora macchiato: il calore fissa la tinta, rendendo così permanente la macchia. Ancora un’accortezza va data al tipo di tessuto che dobbiamo smacchiare e al suo lavaggio: alcuni capi non possono essere lavati con acqua, in quel caso bisogna cercare di grattare via la macchia con un panno bianco e portarlo in una lavanderia professionale il prima possibile.

Per i capi che, invece, possiamo lavare in casa con acqua, è sempre consigliabile dare un’occhiata alle istruzioni di lavaggio sull’etichetta. Poi procedete in questo modo: grattate via la macchia dal dritto del tessuto, poi giratelo al rovescio e continuate a smacchiare.

Dopodiché bagnate il punto interessato con acqua, meglio se fredda, e lasciate in posa lo smacchiatore che andrete ad utilizzare. Poi lavate normalmente e lasciate asciugare; se la macchia è ancora visibile potete effettuare un secondo lavaggio attenendovi agli step appena elencati.