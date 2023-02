La ricetta dolce di Carnevale dell’ultimo minuto: prendi un limone, zucchero ed uvetta, che golosità!

Anche se ci stiamo lasciando alle spalle Carnevale non è tardi per questo dolce goloso: prendi un limone, zucchero e uvetta, che bontà!

Il periodo di Carnevale volge ormai al termine, ma ciò non significa che dobbiamo rinunciare a gustare una delle delizie tipiche di questa ricorrenza amatissima. C’è un dolce irresistibile che puoi preparare anche all’ultimo minuto e che ti farà perdere la testa: ti servono limone, zucchero e uvetta, che bontà!

Amerete questa delizia per la sua semplicità di preparazione e il gusto eccezionale che fa girare la testa. Andiamo subito a vedere come si prepara, di cosa abbiamo bisogno nel dettaglio e quali sono i passaggi da seguire: non resterete delusi, fidatevi di noi!

Dolce di Carnevale dell’ultimo minuto: usa zucchero, uvetta e limone, che delizia!

Siete pronti a scoprire cosa andremo a preparare? Ebbene si tratta delle Fritole veneziane, delle frittelle aromatiche e gustosissime che non hanno rivali:

240 grammi di farina;

120 ml di latte;

1 limone;

20 grammi di pinoli;

80 grammi di uvetta;

30 grammi di zucchero+ per spolverare;

1 panetto di lievito di birra (8 grammi);

1 uovo.

Come prima cosa scaldiamo leggermente il latte e al suo interno sciogliamo il lievito. Uniamo una manciata di farina dal totale, mescoliamo per amalgamare il tutto e lasciamo riposare un quarto d’ora coprendo con la pellicola per alimenti.

Andiamo intanto a occuparci dell’uvetta, che dovremo reidratare immergendola in una ciotola con dell’acqua. Una volta intenerita scoliamo e strizziamo per eliminare il liquido in eccesso. Riprendiamo il recipiente con lievito e latte e uniamo l’uovo, lo zucchero e la buccia grattugiata di un limone ben lavato.

Iniziamo a lavorare con una frusta a mano e accorpiamo poco alla volta anche la farina. Passiamo ad impastare con le mani e quando il panetto inizia a prendere forma aggiungiamo l’uvetta e i pinoli e distribuiamo nel composto. Di nuovo lasciamo lievitare il nostro impasto, stavolta fino al raddoppio.

Trascorso il tempo indicato scaldiamo l’olio per friggere in un tegame capiente e dai bordi alti. Preleviamo quindi un pezzetto di composto, formiamo una pallina e immergiamo nell’olio, lasciando che si gonfi e dori per bene. Ripetiamo il passaggio fino a terminare tutto l’impasto.

Appena tolte dall’olio rotoliamo le nostre frittelle nello zucchero semolato o, se preferiamo, in quello a velo. Da gustare calde o fredde sono sempre una squisitezza, profumate e golosissime!