AIFA, allarme su un farmaco utilizzatissimo: necessario limitarne subito l’assunzione

L’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) lancia l’allarme su un medicinale utilizzatissimo, portando alla luce evidenti anomalie sui tempi di conservazione.

Ci sono farmaci che sembrano destinati ad avere una storia e un percorso lineare nel corso del tempo. Diventano utilizzatissimi dalla collettività, tanto da rientrare nella categoria dei medicinali apparentemente più sicuri per la salute dei pazienti, e naturalmente anche quelli maggiormente prescritti dal personale medico.

Poi, qualcosa gradualmente cambia: cominciano a comparire nuovi e inattesi effetti indesiderati sui malati, si richiedono analisi e test di laboratorio per comprendere cosa sta accadendo. Si arriva alla conclusione, come in questo caso, che i tempi di efficacia sono notevolmente differenti rispetto a quanto si pensava in passato. E così siamo di fronte a una palese modifica della scadenza, nonché al dosaggio consigliato. Di quale medicina stiamo parlando?

L’allarme dell’Aifa: attenti a questo farmaco, i suoi tempi di scadenza sono cambiati

Lo rende noto un comunicato ufficiale dell’Aifa, Agenzia Italiano del Farmaco. Si tratta del Levotirsol (levotiroxina sodica): in questo momento siamo di fronte ad una temporanea modifica dei tempi di scadenza, ridotta di fatto a 5 mesi. La motivazione di tale provvedimento è legata al nuovo glicerolo vegetale utilizzato come eccipiente nel processo produttivo. Sarebbe quest’ultimo il responsabile di una più rapida degradazione nel processo produttivo.

Dietro imposizione dell’Aifa, quindi, giunta negli ultimi giorni a tutti i medici italiani, viste le nuove condizioni del farmaco prodotto dalla Ibsa farmaceutici, non sarà possibile prescrivere più di una confezione per volta.

La levotiroxina è un medicinale usato per trattare le anomalie della ghiandola tiroidea ipoattiva (patologia di ipotiroidismo). La ghiandola tiroidea produce ormoni che aiutano a controllare i livelli di energia e la crescita. La levotiroxina viene assunta per sostituire l’ormone tiroideo mancante, la tiroxina ed è disponibile solo su prescrizione medica. Si presenta in compresse o come liquido da ingerire.

La levotiroxina è una versione sintetica di un ormone chiamato tiroxina. Sostituisce la tiroxina se la ghiandola tiroidea non è in grado di produrla e previene i sintomi dell’ipotiroidismo. Inizia a funzionare immediatamente, ma potrebbero passare diverse settimane prima che i sintomi inizino a migliorare.

Gli effetti indesiderati più comuni della levotiroxina sono causati dall’assunzione di una dose maggiore del necessario. Il medico può ridurre la dose per contribuire a ridurre eventuali effetti collaterali. Prima di iniziare a prenderla, il medico eseguirà un esame del sangue. Una volta che inizi a prendere il medicinale, ti sottoporrai regolarmente a esami del sangue per vedere se sta funzionando bene.

Le dosi devono essere attentamente monitorate durante la gravidanza. Se stai pianificando una gravidanza o pensi di esserlo, è importante che parli con il tuo medico per ottenere le cure giuste per te e il tuo bambino.