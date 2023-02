Celiachia, insorge in età pediatrica: ecco i sintomi per riconoscerla subito

La celiachia può comparire in qualunque età, ma soprattutto può esplodere nel periodo infantile: occorre conoscere a dovere i sintomi per individuarla da subito.

Il tuo bambino potrebbe essere celiaco: siamo di fronte ad una patologia che se accertata, modificherà per sempre il percorso alimentare di tuo figlio. Stiamo parlando di una malattia autoimmune che comporta la necessità di non assumere in alcun modo cibi contenenti glutine, per la maggior parte si tratta di cereali come il frumento, la segale e l’orzo.

Nella società del benessere, si tratta di un cambiamento di vita di cui finalmente, nell’ultimo ventennio, si discute con cognizione di causa, ma soprattutto sono da una parte le aziende ad essersi adeguate alle necessità di chi ne soffre, dal momento che non esiste supermercato che non abbia pasta o pane senza glutine, così come vari prodotti da forno.

Celiachia oggi nel neonato e nel bambino: come riconoscerla

Dall’altra parte la vita del celiaco, sin dalla tenera età, non è affatto limitata, dal momento che la ristorazione, una buona parte di essa, prevede menu e piatti senza glutine, in particolare la tanto amata pizza, a condizione che, naturalmente, come lo prevedono le norme igienico-sanitarie, tutto sia preparato in luoghi separati, per evitare contaminazioni.

Vuoi sostenere tuo figlio in questo difficile percorso, vuoi accompagnarlo con serenità verso un cambiamento con cui può serenamente convivere per tutta la vita. Allora hai bisogno innanzitutto di capire quali sono i sintomi della celiachia, devi verificare con esattezza se i malesseri del tuo bambino corrispondono a questa patologia.

I sintomi della celiachia, una malattia autoimmune

I medici non sanno con certezza perché il sistema immunitario reagisca al glutine in un determinato modo. Ma se tuo figlio ha davvero la celiachia, ci sono modi concreti per gestire i sintomi e prevenire danni all’intestino. Occorre cambiare alimentazione, da subito evitare il glutine, ma prima di tutto serve accertare cosa gli sta davvero accadendo già dalla più tenera età.

La celiachia può causare un’ampia varietà di sintomi. I neonati potrebbero non aumentare di peso e lunghezza come previsto, cadendo vittime di una pericolosa una condizione chiamata ritardo della crescita. I bambini più grandi possono riscontrare i seguenti sintomi.

diarrea

stipsi

feci pallide e maleodoranti

mal di pancia e gonfiore

perdita di peso

stanchezza

mal di testa

eruzioni cutanee dolorose (di solito negli adolescenti più grandi e negli adulti), specialmente intorno ai gomiti e alle ginocchia

I sintomi possono verificarsi in qualsiasi momento nella vita di un bambino. Alcuni bambini hanno problemi di salute già al primo assaggio di prodotti contenenti glutine, ma altri manifestano i sintomi da un giorno all’altro, che esplodono all’improvviso, dopo aver consumato in modo sicuro per mesi o addirittura per anni prodotti a base di glutine.