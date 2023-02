Cinque motivi per cui vivere con un gatto fa bene: sono scientificamente provati

Vivere con un gatto presenta 5 benefici provati scientificamente e che devono spingere tutti ad accogliere subito un amico a quattro zampe in casa.

I gatti sono animali molto amati ed apprezzati ma non tutti sanno che esistono in particolare 5 buoni motivi che dovrebbero spingere tutti a possederne uno. Si tratta di benefici che sono stati provati scientificamente e che vale la pena conoscere.

Di seguito andremo ad approfondire quelle che sono le ragioni che a detta gli esperti dovrebbero condurre alla decisione di vivere con un gatto. Si tratta di informazioni particolarmente interessanti che rivelano quanto i felini siano in grado di cambiare in meglio la vita delle persone che li accolgono in casa.

Vivere con un gatto: i benefici che non ti aspetti

La presenza di un felino in casa è sempre una gioia. Non tutti sono a conoscenza del fatto che può avere effetti benefici sulla propria salute. Si tratta in particolare di conseguenze positive che finiscono per migliorare l’azione di prevenzione da parte dell’organismo nei confronti delle malattie e molto altro ancora. Come già detto, grazie a numerose indagini scientifiche è stato possibile capire i vantaggi di vivere con un gatto. Essi non possono essere sottovalutati in quanto estremamente positivi.

Nel dettaglio, la convivenza con un gatto è in grado di svolgere un’azione preventiva per quanto concerne le malattie a carico del sistema cardiovascolare. Una interessante ricerca, infatti, ha messo in luce che vivere con un felino per più di 10 anni riduce il rischio di incorrere in patologie cardiache di circa il 30 per cento. Non solo, dormire insieme a un quattro zampe favorisce il relax come anche un sonno migliore, riducendo il rischio di soffrire di insonnia o altri disturbi. Questo almeno è quanto emerso da uno studio condotto dai ricercatori della Mayo Clinic Center for Sleep Medicine, in Arizona.

I benefici inoltre riguardano anche le allergie che difatti tendono a comparire in misura minore nel caso in cui si possegga un amico a quattro zampe. In particolare, da diverse evidenze scientifiche è emerso che la convivenza con un felino rinforza il sistema immunitario. L’organismo infatti appare più forte contro allergie agli acari e al pelo di animale. Un’altra ragione che deve spingere ciascuno di noi a vivere con un gatto risiede nel fatto che può avere effetti benefici anche sulla propria vita amorosa. Nel momento in cui si instaura un rapporto con un felino, infatti, si impara a capire di più la propria personalità.

Non solo, si finisce per sviluppare una maggiore empatia verso il prossimo. Anche la pazienza e la capacità di ascoltare aumentano al punto da renderci persone migliori e più propensi a sviluppare relazioni sane con le persone. In ultima analisi, è oramai appurato che prendersi cura di un felino consente di trovare l’anima gemella. Le donne, infatti sono particolarmente attratte dagli uomini che convivono con un animale domestico. Questo accade perché è considerato sinonimo di grande altruismo e premurosità, caratteristiche molto apprezzate dal genere femminile.