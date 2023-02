Ferro troppo basso? Ecco come puoi risolvere la situazione senza troppa fatica

La carenza di ferro è una condizione che deve essere contrasta in maniera efficace per evitare problemi anche seri: ecco gli alimenti da consumare per risolvere il problema.

Quando l’organismo è interessato da una carenza di ferro, i rischi per la salute possono essere diversi. In particolare ,possono riguardare la perdita dei capelli, ma anche l’insorgere di mal di testa e pallore. Chiaramente si tratta di una condizione che deve essere adeguatamente trattata per evitare di peggiorare il proprio quadro clinico.

A tal proposito, è importante sapere che il ferro può essere assunto per via alimentare con ottimi risultati sulla salute. Ci sono alcuni cibi, infatti, che si distinguono per essere particolarmente ricchi della sostanza in esame e che per questo può essere utile conoscere.

Carenza di ferro: ecco quali alimenti mangiare

Quando si presentano valori relativi alla ferritina particolarmente bassi è importante intervenire, nei casi più lievi, con la dieta. Molto spesso, si considera la carne rossa l’alimento più ricco di ferro in assoluto. In realtà si tratta di una convinzione errata dal momento che ci sono alimenti che ne contengono di più. Alla luce di questo è chiaro che la carne non rappresenta l’unico alimento su cui contare per apportare all’organismo la quantità di ferro necessaria al suo corretto funzionamento.

Nel dettaglio, è possibile contemplare anche il pesce nella dieta volta a reintegrare la sostanza in oggetto. A tal proposito, può essere utile sapere che per una porzione di 150 grammi, è possibile beneficiare di 0,35 mg di ferro. Gli esperti quindi consigliano di introdurre l’alimento regolarmente nel proprio piano alimentare. In questo modo sarà possibile beneficiare del giusto apporto di nutrienti tra cui anche quello in esame.

Da non sottovalutare poi sono anche i vegetali che pur essendone meno ricchi permettono di beneficiare comunque di altri nutrienti che consentono all’organismo di funzionare bene, come anche i legumi. A proposito di quest’ultimi, i fagioli contengono diversi sali minerali tra cui anche il ferro. Ciò vale anche per le lenticchie che gli esperti consigliano di consumare come contorno o anche da utilizzare nella preparazione di zuppe.

Alla luce di quanto detto, in presenza di una carenza di ferro, è importante seguire una dieta equilibrata in cui siano presenti prevalentemente alimenti vegetali ma senza rinunciare anche all’apporto di nutrienti da parti di prodotti di origine animale. In presenza di un consumo coscienzioso e non eccessivo anche delle carni rosse, infatti, è possibile ottenere delle scorte di ferro particolarmente abbondanti che consentono di evitare di andare incontro a problemi anche molto seri per la salute.

Ad ogni modo, deve essere precisato che in presenza di carenze importanti, è bene rivolgersi al proprio medico che sarà indirizzarvi verso il trattamento migliore.