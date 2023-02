Bambini, dolore improvviso di notte, fate subito questa cosa: fondamentale saperlo

I nostri figli, in età infantile, possono soffrire di dolori improvvisi, in particolare durante le ore notturne: ecco come comportarci.

Si svegliano durante le ore notturne e avvertono vere e proprie pulsazioni, alle cosce e alle ginocchia. I nostri figli, tra i 3 e i 12 anni, possono essere vittime di malesseri muscolari che ne limitano il sonno, dal momento che vengono avvertiti in particolare durante le ore notturne. Di cosa si tratta? Dobbiamo preoccuparci dell’insorgere di possibili patologie pericolose?

Nella maggior parte dei casi, se l’età è quella dei primi anni della scuola elementare, fino alla pre adolescenza, potrebbe trattarsi dei cosiddetti dolori della crescita. Si tratta di un percorso normale per una percentuale di bambini dal 10 al 30% nel nostro Paese.

Fitte improvvise alle gambe e pulsazioni agli arti inferiori tengono sveglio tuo figlio durante la notte

I dolori della crescita sono spesso descritti dai medici come fitte agli arti inferiori, spesso nella parte anteriore delle cosce, nei polpacci o dietro le ginocchia. I dolori della crescita tendono a colpire entrambe le gambe e si verificano, come detto, spesso durante la notte, e possono persino svegliare un bambino dal suo tranquillo sonno.

Non esiste un trattamento specifico per i dolori della crescita, non essendo considerati una patologia. Puoi mettere il tuo bambino più a suo agio applicandogli una borsa d’acqua calda sui muscoli doloranti e massaggiandoli. E’ comunque sempre consigliato un controllo accurato dal pediatra di fiducia se il malessere persiste.

Si chiamano dolori della crescita, ma non sono comuni a tutti i bambini

Inoltre, durante la fase acuta del dolore, i medici consigliano di sospendere le attività sportive, per evitare di traumatizzare ulteriormente i muscoli.

Consulta il tuo pediatra se sei preoccupata per il dolore alle gambe di tuo figlio, oppure se il malessere si manifesta con le seguenti caratteristiche che meritano ulteriori doverosi approfondimenti:

Dolore Persistente

Dolore ancora presente al mattino

Dolore abbastanza grave da interferire con le normali attività di tuo figlio

Dolore situato nelle articolazioni

Dolore associato a un infortunio

Dolore accompagnato da altri segni o sintomi, come gonfiore, arrossamento, febbre, zoppia, eruzione cutanea, perdita di appetito, debolezza o affaticamento.

La causa dei dolori della crescita è per lo più sconosciuta e non colpisce tutti i bambini. Non ci sono prove fondate, infatti, che la crescita di un bambino sia dolorosa.

È stato suggerito, da alcuni medici, che i dolori della crescita potrebbero essere collegati alla sindrome delle gambe senza riposo. Ma si ritiene che il dolore muscolare notturno causato da un “uso eccessivo” dei muscoli del bambino durante il giorno, sia la causa più probabile dei dolori della crescita. L’uso eccessivo di attività come la corsa, l’arrampicata e il salto può essere duro per il sistema muscolo-scheletrico di un bambino in fase di sviluppo.