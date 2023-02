Giochi per bambini al di sotto dei 3 anni: divertenti ed educativi

I bambini al di sotto dei 3 anni amano giocare durante tutta la giornata e questo ha una grandissima importanza. Difatti, attraverso il gioco il bambino pian piano impara a scoprire la realtà che lo circonda e sé stesso. È, quindi, “scoperta” la parola chiave che governa la vita dei piccoli in età prescolare; successivamente subentrano altre dinamiche come il consolidamento delle prime forme di autocontrollo e le prime interazioni sociali. I primi giocattoli che il bambino possiede sono quelli che stimolano la sua capacità di manipolazione: prendere, toccare, avvicinare alla bocca, gettare il giocattolo a terra e poi riprenderlo sono azioni fondamentali. E lo sono anche i giochi relativi alla “scomparsa” e alla “ricomparsa”, come un grandissimo classico a cui ogni genitore al mondo ha giocato, il cosiddetto “bubu settete”. Dietro un gesto in apparenza infantile e semplice secondo gli esperti risiede la psicologia della “permanenza dell’oggetto”: anche quando cose e persone non si vedono con gli occhi continuano ad esistere. Questo è solo un esempio che ci fa meglio comprendere importante sia l’attività del gioco.

Di seguito proponiamo 3 giochi per bambini al di sotto dei 3 anni che sapranno stimolare la loro fantasia e insegnare qualcosa, fermo restando che in commercio sono numerosi i prodotti che possono svolgere questa funzione, alimentando la creatività e il divertimento, grazie soprattutto alla presenza di note aziende specializzate, come ad esempio il marchio Fila.

Percorso musicale

Il “percorso musicale” è un gioco molto famoso e particolarmente apprezzato da genitori e figli. Di solito dispone di ben 3 modalità di gioco progettate per i bambini di 1, 2 e 3 anni. Solitamente presenta varie modalità di gioco: la prima guida alla scoperta delle note e accompagna il bambino nell’ascolto della musica (è possibile anche passare dall’impostazione musicale a quella che riguarda i colori e le forme); mentre la seconda modalità di gioco invita il bambino a ballare. In alcuni casi c’è una terza modalità, che propone un semplice quiz con domande su note, colori e forme.

Macchina fotografica in legno

La macchina fotografica in legno è un giocattolo originale, divertente e super leggero. Il suo uso è consigliato ai bambini che hanno compiuto almeno un anno e mezzo. Ideale quando si va in vacanza, i piccoli avranno la sensazione di scattare vere foto imitando la gestualità dei propri genitori. In alcuni casi questa piccola macchina è dotata di un obiettivo che fa scoprire al bambino un caleidoscopio e di un pulsante di scatto che riproduce il suono di un vero dispositivo fotografico.

Libri da bagno

I libri da bagno sono una sorprendente invenzione americana. Si tratta di libri antistrappo e contenti disegni in bianco e nero che si colorano solo a contatto con l’acqua. È consigliato usarli durante il bagnetto facendo sì che il bambino si rilassi e distragga; una volta asciutti perdono il colore. Si possono, quindi, colorare infinite volte. Ideali per i bambini che hanno un’età compresa tra 1 e 2 anni. I libri da bagno sono prodotti sicuri, il cui funzionamento non dipende dalla presenza di materiali tossici.