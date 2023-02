La funzione del tuo forno che non conoscevi: da oggi pulirlo sarà uno scherzo

Con questa funzione ‘segreta’ pulire il forno diventerà un gioco da ragazzi: scoprila subito e non potrai mai più farne a meno.

I forni ad uso domestico, seppur pieni zeppi di funzioni vicine a quelli professionali, non godono, nella maggior parte dei casi, del cosiddetto sistema di auto pulizia.

Stiamo parlando di quella straordinaria e sofisticata funzione che, nelle cucine dei ristoranti, a fine giornata, consente di attivare alta temperatura e vapore che rappresentano strumenti fondamentali per igienizzare l’attrezzatura, dopo ore trascorse tra cotture di carni, pesce, timballi di pasta e verdure. Il tutto, di base, senza detersivi e prodotti chimici, a meno che non sia tu a volerlo.

Se non hai un forno con sistema autopulente, questa funzione sarà perfetta per te

Il calore sgrassa, il calore elimina i batteri, e tutto questo viene fatto ad altissime temperature. Nella maggior parte dei casi, nei forni di casa, seppur di altissimo livello e delle migliori marche sul mercato, non è possibile godere di questa funzione. E allora occorre organizzarsi con detersivo e “olio di gomito”, per eliminare lo sporco residuo negli angoli più nascosti. Senza ombra di dubbio, uno dei punti che rimane maggiormente sottoposto al contatto con i residui dei cibi è lo sportello. Lo sapevi che, nella gran parte dei forni domestici, è possibile staccarlo per poterlo pulire a dovere?

Ora cercheremo di spiegarti come agire, guidandoti in un percorso dove, naturalmente, dovrai fare attenzione a non “combinare guai”. Non dovrebbe essere difficile, alla fine, con queste istruzioni che ti forniremo, riuscire a staccare manualmente lo sportello con il vetro incorporato, per poterlo pulire a dovere e poi rimontarlo. Il tutto senza creare danni irreparabili alla tua preziosa attrezzatura, fedele alleata dei tuoi piatti più buoni che fanno impazzire di gioia marito e bambini.

Vediamo quindi come procedere:

Aprire lentamente la porta del forno: in genere, dovresti aprirlo a circa un quarto della sua capacità totale. In alcuni casi, potresti scoprire che la porta rimane aperta in una certa misura grazie alla cerniera; Tenere correttamente la porta: sposta le mani ai lati della porta del forno. Non vuoi certo che la porta si chiuda accidentalmente sulle tue dita. Per questo motivo, devi posizionare le mani con attenzione. Allontanare la porta dal resto del forno: per fare ciò, devi spostare la porta dal forno mentre la sollevi contemporaneamente. La difficoltà di questo passaggio dipenderà da quanto è pesante (e vecchia!) la porta del tuo forno. Abbassa la porta: dovresti assicurarti di avere una superficie preparata in anticipo. In questo modo, puoi metterlo giù con facilità. Se la porta del forno è delicata, cioè se ha molto vetro, dovrai prima stendere una coperta.

Suggerimenti utili su come rimuovere la porta del forno

Ora che hai compreso le nozioni di base sulla rimozione di una porta del forno, diamo un’occhiata ad alcuni suggerimenti aggiuntivi per aiutarti lungo il percorso. Ecco alcune cose che dovresti tenere a mente:

Leggere prima le istruzioni. Hai ancora il manuale di istruzioni del tuo elettrodomestico? Se non hai avuto il forno per così tanto tempo, potresti trovare questo documento fondamentale nascosto da qualche parte. In tal caso, dovresti fare riferimento alle istruzioni per ottenere prima le informazioni di cui hai bisogno.

Cercare su Google il modello del forno. Non finisce qui. Un modo rapido per scoprire esattamente come rimuovere la porta del forno è cercare su Google il modello e la marca. Dovrebbero essere necessari alcuni minuti per trovare il manuale utente originale. Ciò significa che puoi capire rapidamente e facilmente come rimuovere la porta del forno.

Non usare alcuna forza! Quando si rimuove lo sportello del forno, si potrebbe essere tentati di usare un po' di forza… Tuttavia, si tratta di un errore. Potresti danneggiare il tuo elettrodomestico se tiri troppo forte lo sportello. Con questo in mente, vuoi una risposta gentile ma decisa.

Lasciare le viti in posizione. Supponiamo che la porta del tuo forno abbia una finestra di vetro, come la maggior parte! – scoprirai che è avvitato in posizione. Uno dei più grandi errori che le persone commettono quando rimuovono la porta del forno è togliere queste viti. Tuttavia, non c'è alcun motivo per farlo. La maggior parte delle volte, non è necessario rimuovere il pannello di vetro dalla porta del forno quando lo si rimuove.

Una volta seguite queste semplici regole, ecco che la pulizia del forno e della sportello sarà incredibilmente più facile. Un gioco da ragazzi!