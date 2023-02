Aranciata fatta in casa, una volta assaggiata non la comprerete mai più al supermercato

Aranciata fatta in casa, una volta che l’avrete assaggiata non vorrete più acquistarla al supermercato: così è buonissima!

L’aranciata è una bevanda gustosa e genuina, perfetta da bere a colazione oppure come spuntino a metà mattina o come merenda pomeridiana.

Inoltre, è anche ricca di sostanze nutritive utili all’organismo per mantenerlo in perfetta salute, soprattutto durante il periodo invernale quando i malanni di stagione sono sempre dietro l’angolo. Si può acquistare al supermercato o preparare a casa, ma per farla davvero buona dovete assolutamente seguire questa ricetta originale. Vedrete, una volta che l’avrete assaggiata non vorrete più farne a meno!

Aranciata fatta in casa: non la comprerete più al supermercato

Spesso e volentieri per comodità nel frigorifero teniamo un cartone di aranciata pronta da gustare in qualsiasi momento e senza troppa fatica. Tuttavia, la spremuta fatta in casa è molto più buona e genuina rispetto a quella acquistata al supermercato. Provate questa ricetta: una volta assaggiata non tornerete mai più indietro perché è davvero deliziosa.

Prima, però, di spiegare la preparazione passo passo diamo un’occhiata alla lista completa della spesa. Ecco che cosa vi servirà:

3 arance fresche;

600 millilitri di acqua frizzante;

dolcificante a piacere;

ghiaccio.

Preparazione

Come avrete di sicuro capito dalla lista della spesa, ciò che rende speciale la nostra aranciata fatta in casa è l’aggiunta dell’acqua frizzante. Quel tocco in più che saprà trasformare una semplice spremuta in una bevanda dissetante, gustosa e genuina. Assolutamente da provare! Ma ora basta perdere altro tempo prezioso e vediamo come prepararla. Innanzitutto, versate in una caraffa l’acqua frizzante e spremete le arance con lo spremiagrumi. Dopodiché, filtrate il succo con un colino a maglie strette e travasate il liquido nella brocca con l’acqua. Aggiungete, infine, un po’ di dolcificante a scelta e qualche cubetto di ghiaccio, mescolate bene et voilà: la vostra aranciata fatta in casa è pronta da gustare!

Il consiglio extra

Come dolcificante potete usare dello sciroppo di zucchero oppure dello sciroppo d’agave. Se, poi, volete dare una marcia in più a questa bevanda già di per sé favolosa, aggiungete anche un po’ di succo di limone. In questo modo, potenzierete fra l’altro gli effetti benefici della spremuta contro i malanni di stagione. Un ultimo suggerimento: dosate a piacere la quantità di acqua e quella di succo d’arancia, in modo tale da ottenere una bevanda più o meno concentrata a seconda dei vostri gusti personali.