Bonus figli disabili: come si chiede e quanto vale, sbrigati a rivendicare questo aiuto

Bonus figli disabili ecco tutte le novità: come richiederlo e tutti i requisiti necessari per poterne avere diritto.

Il bonus per i figli disabili che era stato introdotto nel 2021 è stato confermato anche per il 2023. Si tratta di un importante sostegno per quelle famiglie con figli disabili a carico, non solo bambini o adolescenti ma anche maggiorenni.

Il bonus prevede un contributo economico fino a un importo di 500 euro mensili corrisposti in tre anni e va richiesto all’Inps. Di seguito, vi spieghiamo chi ne ha diritto e come richiederlo. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Bonus figli disabili, come si chiede e quanto vale

Hanno diritto al bonus per i figli disabili i genitori soli che hanno a carico uno più figli disabili, anche maggiorenni. Il bonus è un contributo economico erogato dall’Inps. L’importo va da un minimo di 150 euro al mese per ogni figlio disabile, fino a un massimo di 500 euro al mese. La somma varia a seconda della situazione Isee del genitore richiedente.

Per richiedere il bonus è necessario avere un figlio a carico con disabilità riconosciuta almeno al 60%. Il bonus è riconosciuto anche per i figli maggiorenni se sono fiscalmente a carico del genitore.

Il genitore con un figlio disabile a carico che vuole richiedere il bonus figli disabili deve possedere questi requisiti:

Residenza in Italia (che include anche i cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno, oltre a quelli comunitari);

(che include anche i cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno, oltre a quelli comunitari); Situazione economica Isee non superiore ai 3.000 euro ;

; Nucleo familiare monoparentale, ovvero con un unico genitore, in stato di disoccupazione oppure monoreddito, con un reddito da lavoro dipendente non superiore a 8.145 euro o da lavoro autonomo non superiore a 4.800 euro.

Come richiedere il bonus

Per richiedere il bonus figli disabili, la domanda va presentata, in via telematica o tramite contact center, sul sito internet dell’Inps. Il termine di presentazione è partito il 1° febbraio 2023 e scadrà il 31 marzo 2023. Avete, dunque, poco più di un mese di tempo.

Sul sito dell’Inps si accede con lo Spid, la Carta di identità elettronica (Cie) o la Carta nazionale dei servizi (Cns). Si accede alla sezione “Sostegni, Sussidi e Indennità” e poi “Contributo per i genitori disoccupati o monoreddito con figli disabili”. Ci si può fare aiutare dai Patronati nella compilazione della domanda.

Nel modulo online vanno indicate le generalità complete del genitore richiedente e dei figli disabili a carico per i quali si chiede il bonus, indicando anche il codice fiscale.

Una volta inoltrata la domanda, l’Inps verificherà in automatico i requisiti dei richiedenti, in base ai dati dei modelli Isee già in suo possesso. Quindi l’ente calcolerà automaticamente anche gli importi spettanti e li verserà agli aventi diritto con accredito in conto corrente o su carta ricaricabile.