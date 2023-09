Canali YouTube per bambini, scatta l’allarme: se sei un genitore presta attenzione

YouTube è diventata ormai una piattaforma a portata di tutti, ma questa situazione non è sempre una cosa positiva: ecco perché.

La piattaforma video, della famiglia di Google, è molto importante e senza dubbio sta raggiungendo risultati che nessuno immaginava, fino a quando non ha iniziato la sua scalata verso il successo.

L’educazione alimentare e allo sport nella nostra società non sono facilitate, soprattutto perché se ne parla troppo poco all’interno delle scuole. Una riforma in questo senso potrebbe essere di agevolazione per tutte le famiglie, senza escludere alcun componente. Il web è un viatico importante e può essere di grande aiuto se utilizzato nella maniera corretta, al contrario potrebbe mettere molti ostacoli tra le gambe.

YouTube, i genitori devono controllare i figli

Nelle ultime ore si è alzato un polverone sui canali per bambini su YouTube che, ovviamente, sono liberamente fruibili, senza il controllo dei genitori, essendo tutti nella parte kids della piattaforma. La situazione che è stata presa in esame in questo momento è quella legata al fattore alimentare e al portare i bambini verso un’alimentazione corretta.

Come riporta ilfattoalimentare.it, pare che nella sezione kids di YouTube, nei vari video si faccia molte volte allusione ai famosi cibi spazzatura. Per molti influencer del settore questo è un cavallo di battaglia, ormai, da tanti anni con l’obiettivo di portare i ragazzi verso l’alimentazione più sana possibile. A fare la differenza in questa situazione è certamente l’educazione che arriva ai ragazzi. Questa cosa deve partire sia dalle famiglie che dai centri di studio, per conoscere davvero cosa fa bene al nostro corpo e cosa no.

I “cibi spazzatura” sono un argomento molto controverso, i genitori devono imparare a gestire al meglio la situazione con i figli, per evitare che questi ne abusino. I fast food ormai sono diventati parte integrante della nostra quotidianità e ovviamente questo non è un bene. La loro diffusione è facilitata dalla velocità del servizio, che permette alle famiglia magari di mettere in tavola un qualcosa di veloce all’interno di una vita frenetica e piena di impegni.

Sicuramente è una situazione da attenzionare bene e da gestire nel migliore dei modi, con il detto una volta ogni tanto va bene ma la quantità fa male. Tornando a YouTube, però, la raccomandazione per i genitori è quella di controllare ciò che i propri figli guardano sul web, che potrebbe essere deleterio per loro, anche se si tratta solamente del cibo.