Casa profumata tutto il giorno senza intossicarti con i deodoranti: basta meno di 1€ e risolvi per settimane

Casa profumata a lungo con questo metodo semplicissimo: non i classici deodoranti, ti servirà meno di 1 euro ed hai risolto!

Sentire il buon profumo di pulito diffuso in tutta casa è davvero appagante. Non c’è niente di meglio di una casa pulita, profumata e brillante. Tuttavia, chi dice che l’unico metodo è quello di avere in casa un classico deodorante per ambienti talvolta anche dannoso per le nostre mucose?

Troviamo in vendita infiniti prodotti da utilizzare per profumare gli ambienti di casa ma molto spesso non ci domandiamo nemmeno se questi siano sicuri e validi anche per la nostra salute. Per questo motivo, optare per dei rimedi più semplici ma anche più economici (ed in questi tempi il risparmio è necessario) è senza dubbio la scelta giusta. A questo proposito, siete in cerca di un metodo semplicissimo che mantenga casa profumata a lungo? Non dovrai cercare molto! Ti basterà meno di un euro ed i cattivi odori in casa saranno un lontano ricordo!

Il rimedio economico per avere casa profumata a lungo: così risparmi tantissimo!

Risparmiare sull’acquisto di prodotti per la casa ci permette di poter mettere da parte un gruzzoletto di danaro che avremo poi la possibilità di poter investire per ulteriori necessità. Molto spesso poi, finiamo per acquistare prodotti senza leggere bene le etichette e trascurando pertanto il fatto che questi possano essere dannosi per la nostra persona. Per questo motivo, metodi ed utilizzi alternativi dei prodotti che abbiamo in casa sono sempre ben accetti.

Ed a proposito di rimedi e di utilizzi alternativi, avete mai pensato di profumare tutta casa ed eliminare i cattivi odori con del semplicissimo ammorbidente? Sì, il classico detersivo che utilizziamo per il bucato trova applicazione in casa anche fuori dalla lavatrice! Come utilizzarlo?

La combo perfetta per un profumo di fresco e pulito diffuso in tutta casa è la seguente: aggiungi nel deumidificatore del termosifone un panno in microfibra arrotolato e coprilo con un bicchiere di acqua calda. All’interno versa poi un misurino del tuo ammorbidente preferito et voilà il gioco è fatto. Ti basterà riporre il deumidificatore al termosifone e quando questo sarà in funzione, grazie al calore erogato, diffonderà il buon odore in giro per tutta casa.

L’ammorbidente anche per profumare i tessuti

Anche per profumare tessuti come lenzuola del letto, il divano o ancora anche le tende, possiamo utilizzare una soluzione a base di acqua ed ammorbidente che andiamo a diluire e versare in una bottiglia spray che andremo a spruzzare all’occorrenza. Così facendo il buon odore sarà sempre con noi!