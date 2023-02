Da mini brioche morbidissime nasce il danubio: una bontà senza precedenti per addolcire i pomeriggi di fine inverno

A partire da mini brioche morbidissime si può realizzare il danubio: la ricetta buona e golosa, perfetta per addolcire i pomeriggi invernali.

Hai mai provato a preparare il danubio? Questo dolce fatto con palline di pasta lievitata è un vero spettacolo! Cosa aspetti ad assaggiarlo?

Vedrai, con questa ricetta semplice e golosa potrai addolcire i pomeriggi invernali di tutta la famiglia. Provare per credere! Ma ora bando alle ciance e scopriamo subito la preparazione passo dopo passo. Non dovrai fare altro che realizzare delle mini brioche ed il tuo danubio prenderà presto forma. Ecco come procedere.

Da mini brioche morbidissime nasce il danubio: una bontà senza precedenti

Se vuoi provare a fare il danubio direttamente con le tue mani per portare in tavola una merenda semplice, golosa e allo stesso tempo diversa dal solito sei capitata nel posto giusto. Quest’oggi, infatti, ti spiegheremo come preparare questo dolce partendo da delle mini brioche. Sei pronta a partire? Per prima cosa, procurati tutti i seguenti ingredienti.

Ingredienti:

250 grammi di farina Manitoba;

75 grammi di uova;

75 grammi di latte condensato;

10 grammi di zucchero;

40 grammi di latte;

30 grammi di burro;

1 pizzico di sale;

1 bacca di vaniglia;

6 grammi di lievito di birra;

crema spalmabile alla nocciola.

Preparazione:

Per prima cosa, versa all’interno della ciotola della planetaria la farina, il lievito, lo zucchero ed il latte condensato. Comincia, quindi, ad impastare finché non avrai ottenuto un composto bello uniforme. Dopodiché, aggiungi il latte un poco alla volta. Unisci anche le uova e continua a lavorare l’impasto. Aggiungi il burro morbido a più riprese. Versa anche il sale e la vaniglia e impasta fino a raggiungere una consistenza soffice e vellutata. A questo punto, crea un panetto e lascialo lievitare fino a quando il suo volume non sarà raddoppiato. Trascorso il tempo necessario, stacca dei pezzetti di impasto con le mani e forma tante palline. Appiattiscile un poco e mettici sopra un cucchiaino di crema spalmabile. Richiudi tutto e fai delle mini brioche. Disponile l’una accanto all’altra su una teglia coperta con della carta da forno e lascia lievitare ancora fino al raddoppio del volume. Infine, spennella la superficie con un po’ di latte condensato e del tuorlo d’uovo Inforna a 180 gradi per 40 minuti.

Il risultato finale sarà una merenda irresistibile, perfetta per i pomeriggi invernali.