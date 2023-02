E’ vero che la spremuta d’arancia va bevuta subito? Questo è quello che dicono gli esperti ed ha un motivo incredibile

È un errore molto comune che si commette con la spremuta d’arancia: ecco cosa si dovrebbe assolutamente evitare.

L’arancia è da sempre l’agrume per eccellenza. Con il suo sapore e con l’utilizzo del suo succo ci permetterà di preparare tantissime ricette una più gustosa dell’altra. Ma non solo, perché è perfetta soprattutto per essere mangiata così al naturale, in modo particolare quando si trova al massimo del suo sapore.

Sin da bambini viene insegnato quanto sia importante mangiare la frutta, un alimento sano e ricco di proprietà benefiche per il nostro organismo. Un paio di porzioni al giorno, garantiscono il giusto apporto di nutrienti necessari per soddisfare il fabbisogno quotidiano. L’arancia si presta benissimo a questo compito, grazie alla Vitamina C contenuta infatti, ci sarà una potente attività antiscorbutica, oltre a potenziare le difese immunitarie.

Il consumo regolare di arance, inoltre, favorisce la digestione grazie alla capacità di stimolare i succhi gastrici ed alleviare eventuali tensioni addominali e dolori allo stomaco.

È solo così che si deve bere la spremuta d’arancia: l’errore che in molti commettono senza saperlo

Oltre ad essere consumata così al naturale, l’arancia è perfetta anche per essere assunta sotto forma di spremuta. Una bevanda fresca e gustosa, amata indistintamente da grandi e piccini. Ideale per arricchire la prima colazione, ma anche per rendere più completa l’ora della merenda.

Fin qui nulla di nuovo direte voi, eppure c’è un errore che in molti commettono senza sapere e che va a disperdere tutte le proprietà benefiche di questo agrume. Ma di cosa si tratta nello specifico? Scopriamolo subito.

Non c’è nulla di più semplice, che prendere un’arancia e ricavarne il suo succo. Un’azione che richiede appena pochi minuti. Una volta estratto, si potrà quindi scegliere se berlo direttamente, oppure utilizzare la spremuta per insaporire varie preparazioni. C’è però un errore che si commette fin troppo spesso e che non va mai fatto ossia, preparare il succo d’arancia troppo in anticipo e conservarlo.

Questo gesto così comune e così naturale, in realtà non andrebbe mai fatto, questo perché la vitamina C e tutti i nutrienti contenuti all’interno del succo tenderanno ad azzerarsi a causa del processo di ossidazione. Quindi, se non volete che tutto questo avvenga, non dovrete fare altro che bere la spremuta appena fatta.

Piccoli trucchetti per una spremuta perfetta

Per ottenere una spremuta davvero saporita, scegliete le arance con una buccia più sottile come ad esempio le Tarocco. Se conservate in frigo dovranno essere lasciate a temperatura ambiente per una decina di minuti. Fate così e non sbaglierete mai più.