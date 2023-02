Giorno e ora per prenotare un volo: risparmi un mare di soldi

Come risparmiare quando si prenota un volo: il segreto è conoscere l’ora ideale ed il giorno giusto della settimana: così viaggi con poco!

A chi non viene voglia di fare la valigia e partire alla scoperta di nuove mete? Il mondo è un posto così immenso per poter restare ancorati in un solo angolino. E così, zaino in spalla e valigia alla mano, ci vestiamo da turisti e ci mettiamo in viaggio verso nuovi posti da scoprire! Beh, fosse tutto così semplice. Se solo pensiamo al costo di un biglietto aereo per determinate mete, il solo pensiero di partire ci scoraggia.

Partire per un viaggio è sempre emozionante. Tuttavia sappiamo quanto questo comporti un esborso economico non indifferente, specie se si viaggia in famiglia. Ad ogni modo, che si tratti di un single, di una coppia o di un gruppo, si cerca sempre di risparmiare il più possibile a partire dalla prenotazione del volo. Ebbene, sapevate che per risparmiare sul volo aereo lo si deve prenotare in questo specifico giorno della settimana ed a questa determinata ora? Non crederete ai vostri occhi!

Il giorno e l’ora perfetta per risparmiare sulla prenotazione di un volo: viaggi (quasi) gratis!

Risparmiare e viaggiare sono due cose che possono andare di pari passo? Beh, prendendo in considerazione alcuni trucchi utili, sì che è possibile! Ad esempio, se scegliessimo di stare via pochi giorni potremmo anche evitare imbarcare una valigia il cui costo è spesso più alto del prezzo del biglietto stesso. Potremmo invece selezionare il classico bagaglio a mano che per molte compagnie aeree è incluso nel prezzo d’acquisto del biglietto. E così facendo avremo evitato già una determinata spesa.

Stesso discorso vale per la prenotazione del posto a sedere. Sebbene piaccia a molti godere della vista dal finestrino o sedere al centro piuttosto che nelle file anteriori o posteriori, questo ha ahimè un costo che non si rivela affatto esiguo! Pertanto, se il nostro obiettivo è quello di risparmiare, potremmo evitare di prenotare il posto a sedere andando a risparmiare sul costo finale. Se questi due consigli possono di fatti aiutarci a risparmiare sul costo finale di un volo, beh ecco che ne arriva un altro pronto a lasciarvi a bocca aperta! Vi basterà prenotare in questo specifico giorno della settimana ed a quest’ora per vedere il prezzo del biglietto calare vertiginosamente.

Ebbene, è il martedì il giorno più ‘economico’ della settimana per poter prenotare un volo per la meta tanto ambita. Certo forse pensare di doversi connettere alle 2 del mattino per riuscire a trovare un risparmio potrebbe essere scoraggiante. Tuttavia, quando si tratta di risparmiare siamo pronti a mettere in atto qualsiasi strategia e di sicuro faremo nostro questo consiglio per riuscire a raggiungere le mete più belle con poco!