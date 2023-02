Il tuo Dyson non aspira più? Non spendere altri soldi in assistenza: con questo video risolvi in 5 minuti

Il tuo Dyson V11, da qualche tempo, non funziona più a dovere. e ha smesso di aspirare? Ecco come smontarlo e pulirlo in modo sicuro.

Quando è arrivato a casa tua, ti ha subito impressionato per le sue molteplici funzioni. E poi ha quella caratteristica del cordless che pochi competitors si possono permettere. Stiamo parlando dell’aspirapolvere Dyson V11, in assoluto un’attrezzatura affidabile e capace di gestire in modo efficiente la pulizia della tua casa, meno costoso rispetto ad altre marche, e certamente forte delle recensioni positive di tante donne, tante mamme, che ovunque nel mondo, continuano ad acquistarlo.

Sembrava un gioiello indistruttibile quando l’hai acquistato, sembrava impossibile che il tempo potesse compromettere le sue qualità. Ma qualcosa sembra essersi inceppato: da settimane stai lottando per farlo funzionare e non capisci cosa sta accadendo. Di fatto non aspira più e pulire la tua casa è diventato sempre più difficile, soprattutto immaginando che con bambini piccoli in casa, pronti a “fare pasticci” a ogni angolo, hai bisogno di usare un aspirapolvere efficiente almeno una volta al giorno.

Il tuo Dyson non aspira più: prima di pensare al peggio e di mandarlo in assistenza, ti spieghiamo cosa fare

Il primo pensiero, legittimo, sarebbe quello di mandare il Dyson in assistenza, ma attenzione, magari la tua garanzia è anche scaduta. E allora prima di spendere centinaia di euro, ti forniamo dei consigli utili per provare a capire come sistemare le cose. Potrebbe infatti essere solo necessario pulire tutte le sue componenti, non è detto che si tratti di un guasto tecnico che richiede un professionista.

Molte persone non pensano a pulire il loro Dyson e non se ne prendono cura abbastanza, abbandonandolo all’inevitabile usura del tempo. Ricorda che ci sono polvere e capelli che entrano ogni giorno nel tuo aspirapolvere e si accumulano. Questi detriti possono causare allergie e altri problemi di salute e persino ridurre la durata del tuo aspirapolvere, anche il migliore! Per mantenere al meglio il tuo Dyson V11, è fondamentale pulirlo spesso, sia pieno che vuoto da polvere e sporcizia.

Passaggio 1: prima di iniziare a pulire l’aspirapolvere, la prima cosa da fare è scollegarlo dalla presa a muro o dalla stazione di ricarica. Inoltre, rimuovi tutti gli accessori che hai (i tubi, la spazzola morbida, la prolunga, ecc.) e mettili da parte. Rimuovere quanto più possibile dal contenitore contribuirà ad accelerare il processo e renderà il tuo lavoro più sicuro, riducendo il rischio di scosse elettriche.

Passaggio 2: estrarre il contenitore della polvere dell’aspirapolvere e svuotare il cestino. In genere, il contenitore della polvere si trova sotto i cicloni. Sulle basi di vari modelli è presente un pulsante rosso “rilascio cestino”. Premendo questo pulsante, liberare il contenitore della polvere dall’aspiratore. Con un panno in microfibra pulire l’interno del contenitore della polvere.

Passaggio 3: lavare i filtri con acqua fredda e rimuovere quanto più sporco possibile.

Passaggio 4: pulire la spazzola, raccoglie capelli, detriti e sporcizia dai pavimenti e dai tappeti e può accumularsi e aggrovigliarsi nel tempo. Se non lo pulisci regolarmente, la spazzola a rullo potrebbe smettere di girare e ridurre l’efficienza di pulizia.

Con questi semplici passaggi il Dyson funzionerà sempre alla perfezione e non si correrà alcun rischio di romperlo prima del previsto.