Sei incinta ma non hai sintomi? Ecco quando dovresti preoccuparti

Non allarmarti se sei incinta e non avverti i sintomi: sono questi i segnali per cui invece dovresti preoccuparti.

Nausea mattutina, bruciore di stomaco, desiderio costante di cibo (o, al contrario, inappetenza) e tensione mammaria sono segnali tipici della gravidanza e non sono certo gli unici. Quando si è in dolce attesa i sintomi possono variare in modo sostanziale di persona in persona. Non solo, la stessa donna può sperimentare sensazioni diverse anche tra una gravidanza all’altra.

Mentre la maggior parte delle donne incinte manifesta questi sintomi comuni, è anche possibile affrontare la gravidanza senza averne nemmeno uno. Ma c’è davvero da preoccuparsi in quest’ultimo (raro) caso? Devi aver ben chiaro un concetto essenziale: non esiste un’unica definizione di “normale” quando si discute la presenza, il tipo e la gravità dei sintomi della gravidanza. Questi ultimi non solo variano da persona a persona, ma anche la loro frequenza e durata è del tutto soggettiva. Vediamo la questione un po’ più da vicino.

Gravidanza senza sintomi: è preoccupante?

Alcune donne incinte sono sollevate dal fatto di avere pochi o nessun sintomo. Altre, però, temono che la mancanza di sintomi sia un segno che la loro gravidanza non è sana o che potrebbe concludersi con un aborto spontaneo. Forse potrebbero esserti utili alcuni dati registrati da recenti studi piuttosto interessanti sull’argomento.

Questi studi hanno indicato che circa 1 donna su 475 raggiunge il quinto mese di gravidanza senza rendersi conto di essere incinta. A volte l’assenza di sintomi può essere legata a particolari condizioni fisiche della donna. Alcune donne non avvertono alcun cambiamento nel loro corpo fino alla metà della gravidanza. Per questo non dovresti allarmarti in modo eccessivo se non avverti sintomi chiari legati al tuo stato interessante.

A ogni modo, se sei preoccupata per la mancanza dei sintomi tipici della gravidanza è sempre ragionevole rivolgersi al medico curante o all’ostetrica. In particolare, ci sono due situazioni che potrebbero essere motivo di preoccupazione: cambiamenti nella frequenza del movimento fetale o sintomi della gravidanza che scompaiono improvvisamente.

Infatti, mentre alcuni sintomi tendono a diminuire con il progredire della gravidanza, dovresti avvertire sempre più frequentemente il movimento del tuo bimbo nella pancia. Ci saranno ovviamente giorni in cui il tuo bambino sarà più tranquillo, ma se il movimento si interrompe improvvisamente o se la sua attività è minima potrebbe essere un segno di un problema.

Anche l’improvvisa scomparsa dei sintomi durante la gravidanza (soprattutto durante il primo trimestre) può essere motivo di preoccupazione. I sintomi della gravidanza che si interrompono bruscamente potrebbero indicare un aborto spontaneo, anche in assenza di sanguinamento o crampi.