Speciale, friabile e deliziosa: la crostata di mele e cioccolato rapisce le papille gustative, ricetta da non perdere

Non è una semplice crostata, questa con mele e cioccolato è una vera delizia: prova questa ricetta e non la lascerai mai più.

Fra le tantissime ricette tradizionali che abbiamo a disposizione quando vogliamo preparare un dolce, quella della classica crostata è senza dubbio una di quelle che fa venire davvero l’acquolina in bocca. Il guscio croccante della frolla unita a quel ripieno morbido e cremoso, creano un mix davvero esplosivo.

In genere non appena sentiamo la parola crostata subito immaginiamo quella classica alla frutta, con una soffice crema pasticcera, oppure quella alle mele perfetta soprattutto in questo periodo piuttosto freddo. Accompagnandola infatti con una tazza di tè caldo, ecco che diventa la merenda perfetta per grandi e piccini, una vera esplosione di sapore che diventa una vera festa per le nostre papille gustative.

Una ricetta semplicissima per preparare una squisita crostata con mele e cioccolato

Nonostante la preparazione della crostata possa sembrare piuttosto laboriosa, soprattutto per quanto riguarda la parte della frolla, in realtà non è così complicato come sembra anzi, una volta che avrete capito alla perfezione il procedimento, tutto diventerà semplicissimo. Oggi però, noi di Universomamma.it, non vogliamo mostrarvi come realizzare la solita versione, bensì sarà una ricetta per preparare una gustosa crostata con mele e cioccolato.

L’ideatrice di questa gustosa ricetta è la food blogger Cinzia Galiano e sul suo profilo Instagram @lericettedisimoecicci ha condiviso con i suoi follower la sua crostata. Se volete replicarla anche voi, annotate cosa vi servirà.

Ingredienti per la frolla:

400 g di farina 00

150 g di zucchero

150 g di burro freddo

2 uova

2 cucchiaini di lievito per dolci

1 buccia di limone grattugiata

Ingredienti per il ripieno:

3 mele

100 g di cioccolato fondente

50 g di amaretti

30 g di zucchero

Procedimento:

Su di un piano di lavoro ponete tutti gli ingredienti per la frolla e lavorateli fin quando non avrete ottenuto un panetto sodo e compatto Avvolgete con pellicola trasparente e lasciate riposare in frigo per 30 minuti Nel frattempo pulite e tagliate 2 mele a cubetti Ponetele in un pentolino e cuocete con lo zucchero e un goccio d’acqua fin quando non avrete ottenuto una composta di mele Riprendete la frolla, stendetela (conservatene un pò per la decorazione) e rivestite uno stampo da 24 centimetri Versate all’interno la composta di mele Aggiungete gli amaretti tritati e la cioccolata anch’essa tritata Unite anche l’ultima mela tagliata a fettine Decorate a piacere con la frolla avanzata Infornate a 180 gradi per 35-40 minuti.

Una volta che la crostata sarò pronta, lasciarla completamente raffreddare prima di estrarla dallo stampo, dopodiché tagliare a fette e gustare. Il suo sapore vi rapirà.