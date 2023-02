Basilico, come coltivarlo in casa tutto l’anno: i passaggi sono molto semplici

Sai che puoi coltivare il basilico in casa? L’avrai fresco tutto l’anno e ti serviranno pochissimi passaggi per far crescere la tua piantina.

Il basilico è una piantina aromatica molto utilizzata dagli italiani. Nei piatti preparati non può mai mancare! Pensate alla pizza, al pesto, agli spaghetti col pomodoro fresco: una vera e propria bontà. Il suo odore e sapore ci ricordano l’estate e quando arriva il momento di ‘salutarla’ siamo pervasi da un senso di sconforto.

Avere il basilico fresco in casa è sicuramente ciò che ogni donna desidera: in questo modo si eviterà di andare ogni giorno al supermercato per acquistarlo. Ecco perché sempre più persone hanno deciso di coltivarla in casa, per averla a disposizione quando desiderano. Vediamo insieme quali sono i semplici passaggi da seguire per renderla alta, forte e rigogliosa.

Se seguirai questi semplici passaggi, la tua piantina di basilico crescerà forte e rigogliosa: ecco cosa fare

Avere una piantina di basilico sul proprio terrazzo o nella propria abitazione sembra ormai essere di uso comune. Ovviamente, come ogni pianta, ha bisogno di attenzioni e cure affinché possa crescere e dare i frutti sperati. Per fortuna non è difficile da coltivare e noi quest’oggi vi spiegheremo, con pochi e semplici passaggi, come poterlo fare in casa. Sarà facilissimo!

La prima cosa da sapere, prima di iniziare a coltivare questa piantina, è che dovrebbe essere posta all’esterno perché ha bisogno di molta luce ed aria fresca. Chiusa nelle 4 mura domestiche potrebbe appassire in men che non si dica e saremmo costretti a gettarla via. Detto ciò vediamo come coltivarla in vaso.

Sappiamo bene che questa piantina, come tutte, ha un ciclo vitale che inizia a Marzo e termina ad Ottobre: nei primi mesi fioriscono i fiori, poi per tutto il periodo estivo nascono le foglie, che noi utilizziamo nei nostri piatti, e nei mesi autunnali restano solo i rami, fino a morire anche quegli ultimi. A partire da Marzo del mese successivo, nascerà pian piano un’altra piantina e ricomincerà il ciclo. Non vi preoccupate se a Gennaio, ad esempio, non vedete nessun’ombra di vita: è normalissimo.

Per poterla coltivare dovremo dunque: