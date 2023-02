“Come vivi l’assenza di maternità?”, Francesca Fagnani a cuore aperto, la confessione

Francesca Fagnani, la confessione a cuore aperto: “Come vivi l’assenza di maternità?”, ecco cosa ha dichiarato la conduttrice, è la prima volta che ne parla.

È stata una delle grandi protagoniste dell’ultimo Festival di Sanremo ed è senza dubbio una delle conduttrici più in voga del momento per le sue interviste sempre interessanti e piuttosto ‘taglienti’. Stiamo parlando, ovviamente, di Francesca Fagnani, co-conduttrice della seconda serata di Sanremo e padrona di casa del programma Belve, da poco passato in prima serata su Rai 2.

Di lei non si sa moltissimo, perché è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata. Non è una novità il fatto che sia la compagna di Enrico Mentana da circa 10 anni e che sia molto dedita al suo lavoro di giornalista e conduttrice. Tutti conoscono anche la sua modalità di intervistare gli ospiti, sempre molto schietta e a volte anche un po’ ‘provocatoria’, tanto che alcuni hanno quasi ‘paura’ delle sue interviste.

Resta il fatto che il suo è uno dei programmi rivelazione della tv, tanto che per la nuova edizione è stato trasferito in prima serata. Ma cos’altro sappiamo della Fagnani e del suo privato? Sicuramente la giornalista non ha mai avuto figli e a quanto pare questa cosa non rientra nei suoi prossimi obiettivi. Ma come vive lei questa mancata maternità? Ecco come ha risposto la conduttrice a questa domanda nel corso di una puntata di Porta a Porta: la confessione inaspettata.

Francesca Fagnani, la confessione: “Come vivi l’assenza di maternità?”, ecco cosa ha risposto la conduttrice

Francesca Fagnani è una delle conduttrici più apprezzate al momento nella televisione italiana, e non a caso è stata una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo. Della sua vita privata non si sa moltissimo, anche perché lei ha sempre evitato di parlarne troppo, ma nel corso di un’intervista a Porta a Porta subito dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo, la conduttrice ha parlato a cuore aperto per la prima volta della sua mancata maternità. Quando Bruno Vespa le ha posto la domanda su come viva questa ‘assenza’ nella sua vita, la Fagnani è stata molto chiara e diretta e ha rivelato i suoi reali sentimenti a riguardo.

“Io penso che la realizzazione nella vita non passi necessariamente per la maternità”, ha detto, “Immagino sicuramente di perdere un’intensità esistenziale, una qualità di amore che mi mancherà per sempre provare, però penso di poter essere felice e di essere felice lo stesso”, ha poi concluso la Fagnani, facendo anche riferimento al monologo di Chiara Francini, altra co-conduttrice di Sanremo, che pure trattava il tema dalla mancata maternità: “L’ho trovato molto onesto, scritto bene e interpretato benissimo”, ha aggiunto la Fagnani.