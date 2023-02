Divieto cellulare in classe: diritti e limiti di alunni e insegnanti | La reazione dei genitori adesso

Da sapere sul divieto cellulare in classe, o diritti e limiti di alunni e insegnanti. Tutte le informazioni utili da conoscere.

L’utilizzo del telefono cellulare a scuola è da tempo oggetto di discussioni e molte polemiche. C’è chi lo vuole vietare in ogni situazione e chi invece vorrebbe impiegarlo nella didattica. Comunque, tutti sappiamo che esistono dei divieti all’utilizzo in classe.

L’uso del telefono cellulare o smartphone in classe durante la lezione è vietato dai regolamenti scolastici non solo agli studenti ma anche agli insegnanti. Non è consentito interrompere o disturbare le lezioni per rispondere a una chiamata o inviare un messaggio. Le uniche eccezioni possono essere le situazioni di emergenza. Scopriamo in dettaglio le informazioni sul divieto di cellulare in classe, tra diritti e limiti. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Divieto cellulare in classe, diritti e limiti di alunni e insegnanti

Le scuole, nell’ambito dei loro regolamenti, hanno la facoltà di vietare l’uso dei dispositivi elettronici, come telefoni cellulari, smartphone e tablet, in classe durante le lezioni ma anche in tutto l’istituto e al di fuori delle lezioni, come è avvenuto in alcuni casi. L’uso del cellulare in classe può essere consentito per motivi didattici o per le emergenze (come nel caso di chi aspetta una chiamata straordinaria e importante).

In caso di violazione del divieto, al di fuori dei casi eccezionali in cui l’uso è consentito, il docente può “sequestrare” il telefono cellulare allo studente trasgressore. Si tratta, naturalmente, di un ritiro temporaneo. A fine lezione il docente restituirà il telefono allo studente. Il dispositivo, infatti, non può essere trattenuto, perché viene meno il motivo del divieto (non disturbare o interrompere la lezione).

È molto importante sapere che il docente non può controllare il contenuto del telefono ritirato né può obbligare lo studente a mostrarglielo, perché sarebbe una violazione della privacy dello studente stesso. L’alunno non può nemmeno essere perquisito se nasconde il telefono addosso o nel suo zaino. Il potere di perquisizione, infatti, spetta solo alle forze dell’ordine. Se l’insegnante sospetta che uno studente usi il telefono di nascosto, potrà ritirarglielo solo quando lo coglierà sul fatto, con il telefono in mano.

Non solo ritiro del telefono, uno studente che viene trovato più volte a usare lo smartphone in classe durante la lezione può andare incontro ad altre sanzioni, come la classica nota sul registro oppure delle punizioni educative come la pulizia delle aule, decide in autonomia la scuola. Inoltre, sanzioni disciplinari possono essere inflitte ai docenti che usano il telefono quando non è consentito. In alcuni casi più gravi si è arrivati anche alla sospensione senza retribuzione degli insegnanti trasgressori.