Gravidanza reale, la principessa si nasconde: salta il viaggio, paura per la sua salute

C’è una cicogna in arrivo per la famiglia reale di Monaco e per questo motivo l’attenzione è alta, con tutte le precauzioni del caso.

Da qualche tempo gira la notizia che il Principato è in attesa di un nuovo erede. Sempre posti sotto la lente d’ingrandimento del gossip, i sangue blu della Costa Azzurra, recentemente hanno dato molto materiale alle riviste scandalistiche a cominciare dall’ allontanamento di Charlene dalla sua famiglia, per motivi di salute tempo fa, fino agli scandali di suo marito Alberto.

Questa volta però i riflettori sono puntati su Charlotte Casiraghi figlia di Carolina, presumibilmente incinta del terzo figlio. Anche se non è stata rilasciata nessuna dichiarazione ufficiale sul suo stato interessante, le voci si stanno facendo sempre più insistenti. Adesso pare che la principessa, avrebbe persino rinunciato alle vacanze sulla neve con sua madre, per preservare il piccolo che porta in grembo.

Come si legge su Voici, il parto è atteso per la prossima estate e la donna, già mamma di Raphaël Elmaleh, avuto dalla relazione con Gad Elmaleh e Balthazar Rassam nato dal matrimonio con Dimitri Rassam, dal quale appunto aspetterebbe il secondo bambino. La conferma di questa gravidanza non è ancora stata divulgata, ma le voci corrono come il vento e pertanto la questione è piuttosto chiacchierata. Soprattutto perché stando agli ultimi pettegolezzi, tra Charlotte e il compagno, ci sarebbe aria di tempesta da un po’. La figlia di Carolina e il produttore cinematografico vivrebbero addirittura in case separate.

L’attenzione di Charlotte Casiraghi incinta del suo terzo figlio

Anche se la situazione non sembra tra le più rosee e romantiche, Charlotte appare felice di accogliere presto un nuovo figlio, anche perché, come si legge sul settimanale francese, ha sempre sognato di avere una famiglia numerosa, proprio come la madre che ha quattro figli. Poi, visto che ha già due figlioletti maschi è probabile che Lady Casiraghi abbia il desiderio di avere una femminuccia e chissà se questa non sia la volta buona.

Charlotte Casiraghi è sempre apparsa come una mamma attenta e protettiva e lo dimostra anche adesso che il suo bambino non è ancora nato. La donna infatti non vuole rischiare e ha rinunciato alle vacanze sulla neve, proprio per evitare qualche caduta molesta, come è accaduto tempo fa alla cognata Beatrice Borromeo durante la sua seconda gravidanza.

La stessa Beatrice raccontò l’incidente al Fatto Quotidiano, denunciando tra l’altro di essere stata vittima anche un giro di mazzette tra gli ortopedici milanesi. (Fonte: Di Lei). La donna ha fatto sapere di aver subito un’operazione non necessaria al ginocchio che le ha poi provocato diversi problemi anche nel prendere in braccio il suo bambino.