Pochi euro ed una vista mozzafiato: basta una prenotazione per fare colazione su una delle terrazze più belle d’Italia

C’è una terrazza, in Italia, che ti consentirà di fare una colazione da sogno, che si trasformerà in una emozione unica.

Il lungomare e le passeggiate per i vicoli storici, e ancora i musei e l’architettura locale: ci sono luoghi che trasudano di storia, di cultura, di arte. E poi ci sono località meravigliose, lontano dal cuore della città, ma facilmente raggiungibili, prettamente a vocazione balneare, come Sorrento, Capri, Ischia, come la Costiera Amalfitana, dove vale sempre la pena fare tappa, che ti consentono di prolungare il tuo tour e trasformarlo in una vacanza da sogno. Stiamo parlando, lo avrete capito, della meravigliosa Campania.

Volendo, però, dedicare tempo, doverosamente, a qualche giornata indelebile da trascorrere nel cuore del capoluogo partenopeo, stiamo parlando naturalmente di una Napoli, ieri come oggi, tutta da vivere, non possiamo non ipotizzare una suggestiva passeggiata ad esempio nel centro storico.

Campania: fare tappa nel cuore di Napoli è doveroso, le emozioni traboccano

Qui, ogni anno, turisti provenienti da tutta Italia e da tutto il mondo, entrano a contatto con la genuinità, il calore, l’accoglienza di un popolo, quello partenopeo, unico nel suo genere. Via Caracciolo, via Marina, e poi la zona di Borgo Santa Lucia con i ristorantini di mare più suggestivi, il Vomero chic ed elegante, l’Orto botanico di via Foria, i misteriosi percorsi sotterranei: Napoli ti attende ed è pronta ad accoglierti a braccia aperte, lasciandoti senza fiato. Anche la ristorazione, negli ultimi anni, si è meravigliosamente evoluta, lasciando però aperto un filo diretto indelebile con il passato.

Le friggitorie, le pizzerie più buone, i piatti tipici semplici e di grande impatto, nonché una tradizione dolciaria che non è seconda nessuno: Napoli non è solo pranzo veloce presso la storica pizzeria da Michele o una pizzella fritta “stile Sofia Loren ne L’Oro di Napoli”, traboccante di pomodoro, mentre passeggi, oppure una cena d’autore da Don Alfonso.

Ti raccontiamo di un posto da sogno, una delle terrazze più belle della città, con vista proprio su Castel dell’Ovo. Stiamo parlando dell’Hotel Royal Continental che, con una nuova formula, stile colazione d’autore, ti offre la possibilità di vivere una esperienza unica con una vista mozzafiato. Basta una semplice prenotazione. Mentre ammiri da lontano il Vesuvio, puoi scegliere il tuo menu dolce o salato. In particolare lo staff di cucina ti delizierà con babà o l’intramontabile sfogliatella, riccia o frolla, che renderanno davvero speciali i tuoi momenti da trascorrere, nel punto più alto dell’albergo.

Il prezzo è decisamente alla portata di una occasione speciale: 15 euro a persona, vista l’esperienza, si possono anche spendere e non rappresentano una cifra fuori portata. Fino a poco tempo fa la colazione era riservata solo ai clienti dell’Hotel, adesso invece la proprietà, con l’arrivo delle prime giornate di sole, apre la sua struttura al pubblico esterno. Non puoi perderti una occasione del genere.