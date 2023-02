Test della personalità, cosa vedi prima nell’immagine rivela ciò che desideri da una relazione

Prova a sottoporti a questo test della personalità e scopri che cosa stai realmente cercando da una relazione.

Questo test della personalità è capace di dirti quello che tu desideri davvero da una relazione. Magari non è qualcosa che hai confessato al partner finora, o neanche a te stesso, eppure la prima cosa che noterai nell’immagine ti saprà dire molto della tua sfera sentimentale.

Molto probabilmente sottoporsi a questa prova ti farà scoprire di più di te stesso, e conoscere quali sono i tuoi bisogni in un rapporto di coppia. Mettiti alla prova sottoponendoti al test della personalità e cerca di capire su quale elemento si sofferma il tuo sguardo, quale dettaglio dell’immagine ti balza all’occhio prima di tutti gli altri.

Test della personalità, la prima cosa che noti dirà cosa vuoi in amore

Chi vede per prima cosa la faccia di un uomo, con il bambino come bocca, il prete come naso e i due spettatori come occhi, ha bisogno di sentirsi compreso. Secondo lo studio da cui è nato questo test della personalità, sono persone che mostrano solo una versione se stessi perché questa è quella con cui si sentono loro agio quando sono con gli altri. Non significa che sono falsi, ma che sono cauti perché ci tengono a fare buona impressione. Purtroppo però l’interlocutore che hanno di fronte può avere difficoltà a capire come sono davvero dentro. Quindi il consiglio è di abbattere questo muro e aprirsi maggiormente al partner.

Per quanto riguarda invece le persone che hanno notato, prima di tutti gli altri elementi, l’uomo con il cappotto grigio sulla destra, sentono dentro di sé una tristezza, radicata nel proprio cuore, e tendono a nutrire poca fiducia nei rapporti umani, per la consapevolezza che tutto quello che nasce, anche se bello può finire. Questo da una parte è positivo perché gli fa apprezzare anche le piccole cose della vita. Per rapportarsi con una persona che ha questo atteggiamento è necessario essere vere anime gemelle.

Chi ha notato i due spettatori vestiti bianco si sente un luminare. In realtà chi non li conosce bene può ritenere queste persone dei megalomani, ma hanno solo bisogno di avere una relazione in cui sentono di poter accrescere sempre il proprio intelletto che è molto attivo e avere un forte contraddittorio.

Chi vede per prima il bambino disteso sul tavolo e ha bisogno di essere nutrito e curato, di sentirsi protetto. Crede che le cose possano andare male in qualsiasi momento, per cui ha bisogno di continue rassicurazioni. Potrebbero sembrare infantili ma in realtà non hanno bisogno di baby-sitter, ma di un partner premuroso, che sia sempre al loro fianco.

Qualcuno nota per prima cosa il prete con il libro: questi credono in un potere superiore, e in una entità super partes. Sono alla ricerca del significato più profondo della vita, quindi ambiscono ad avere una connessione spirituale con la loro dolce metà che può essere tradotta anche nell’avere passione nella medesima Fede, o avere un interesse profondo e viscerale per le stesse cose o hobbies.