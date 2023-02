Asparagi: un vero toccasana per tutti! Ecco perché dovresti mangiarli più spesso

Gli asparagi sono un vero e proprio toccasana. In questo articolo vi sveleremo le sue proprietà benefiche. Corri a comprarli!

La salute è una delle cose più preziose. Difatti preservarla dovrebbe essere uno dei nostri obiettivi principali, prendersene cura è compito di ogni singolo individuo. Attraverso uno stile di vita sano ed una serie di controlli periodici è possibile preservare il proprio benessere. Non tutti, però, riescono ad adottare un sano stile di vita. In molti seguono una dieta squilibrata, con uno sbilanciato apporto di nutrienti, per non parlare della sedentarietà, altro nemico giurato della nostra salute.

Una corretta alimentazione può essere solo di aiuto per mantenersi sani ed in forma. Non tutti lo sanno, ma ci sono alcuni alimenti dalla svariate proprietà benefiche. Alimenti, come gli asparagi ad esempio, che molto spesso non sono nemmeno presenti in dispensa, ma che possono fare la differenza.

Asparagi: un alimento ricco di proprietà benefiche

Dunque, mantenersi sani dovrebbe essere uno dei pensieri principali di ogni persona. La parola d’ordine dovrebbe essere: prevenzione. Difatti, attraverso controlli medici ed uno stile di vita sano può essere possibile evitare l’insorgere di determinate patologie. Il movimento è uno degli alleati per mantenersi in forma, non è una questione solo estetica, ma anche e soprattutto di salute. Difatti, un’adeguata attività fisica riduce il rischio cardio-vascolare e mantiene alte le difese immunitarie.

Anche l’alimentazione ha la sua importanza: mangiare sano e salutare aiuta a mantenere costante il peso corporeo e non solo. Certo una tantum è lecito ed anche giusto sgarrare, concedendosi pasti decisamente poco dietetici. In un’alimentazione equilibrata e variegata è molto importante integrare il giusto apporto di tutti i nutrienti. Fra i vari alimenti, gli asparagi non devono mai mancare in dispensa. Adatti in varie ricette gustose e ricchi di proprietà benefiche.

Dunque gli asparagi sono ortaggi di primavera pieni di proprietà benefiche. Ecco ben nove virtù di da tenere bene a mente:

Depurativi: gli asparagi sono molto utili in una dieta drenante, essendo ricchi d’acqua.

Ricchi di acido folico: adatti in gravidanza ed in casi di anemia.

Ricchi di calcio, fosforo e potassio.

Ipocalorici: contengono davvero poche calorie.

Stimolano la pressione sanguigna e regolano la pressione arteriosa.

Ricchi di vitamina C ed antiossidanti.

Regolarizzano l’intestino.

Contengono carotenoide che stimolano le funzioni epatiche.

Contengono pochi zuccheri, difatti sono adatti anche alle persone diabetiche.

Cosa aspettate quindi? Correte a compare gli asparagi, un vero e proprio toccasana per l’organismo.