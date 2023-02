Aurora Ramazzotti, il futuro nonno Eros spoilera il nome del piccolo: fan impazziti

Aurora Ramazzotti finisce ancora al centro del gossip: il futuro nonno Eros spoilera il nome del piccolo, fan impazziti.

Tra poco più di un mese Aurora Ramazzotti darà alla luce il suo primo figlio, evento che ha coinvolto particolarmente Michele Hunziker e Eros Ramazzotti, i due futuri nonni. Nella prima puntata di Michelle Impossible la conduttrice svizzera ha voluto tra i suoi ospiti speciali l’ex marito e la primogenita.

I tre sono stati i protagonisti di un quadretto famigliare che ha commosso il pubblico e sui social i commenti d’apprezzamento sono stati tantissimi. Ufficialmente Eros non si aspettava l’arrivo della figlia in dolce attesa, per questo non ha nascosto l’emozione di vederla arrivare con il pancione.

La gravidanza di Aurora è stata a lungo sotto i riflettori. Il magazine Chi ha spoilerato la dolce attesa prima che la 27enne facesse l’annuncio. Per mesi ha negato d’essere incinta e per farlo ha mostrato anche il suo fisico asciutto sui social. Poi trascorsi le prime settimane la primogenita di Michelle e Eros ha reso noto di essere in dolce attesa e lo ha fatto in modo originale: pubblicando un divertente video sul suo profilo Instagram. Svelato il mistero Aurora ha potuto condividere i cambiamenti del suo corpo sui social, ma anche l’emozioni provate in questi mesi. Ha poi rivelato il sesso del nascituro, ma non il nome scelto. Il padre ha però potrebbe aver spoilerato la sua preferenza.

Eros Ramazzotti, ecco come si chiamerà il nipotino

Intervistato da Il Messaggero Eros Ramazzotti ha parlato della sua carriera, ma anche del suo ruolo di padre. Il cantante romano ha ammesso d’essere diventato genitore tardi: “Ho cominciato tardi a fare il padre, prima non avrei avuto il tempo necessario per stare dietro a una situazione così importante come i figli.”

L’artista ha ricordato la sua infanzia, e il rapporto con il padre. Passava le vacanze estive a cantare con il genitore nei ristoranti ai Castelli e occasionalmente andava al mare a Ostia o a Torvaianica. Eros Ramazzotti ha anche parlato dell’arrivo del primo nipote, non nascondendo l’emozione.

Immancabile la domanda sul nome scelto d’Aurora e il compagno Goffredo, domanda a cui il cantante ha risposto spoilerando la presunta scelta fatta: “Tra un mese nascerà mio nipote, è un maschietto ma non so ancora che nome gli daranno. Le scelte dei figli sono sacre», se avessero scelto il nome Eros sarei stato felice, ma poi ammette, adorerò qualsiasi nome avrà mio nipote. Pare sarà chiamato Nicolò.” Se i futuri genitori sceglieranno il nome citato dal cantante, sarà la seconda volta che la stampa anticipa le notizie riguardo la gravidanza della giovane conduttrice.