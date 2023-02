Come calcolare la dose giusta di sciroppo per il tuo bimbo: molti sbagliano, con questo trucco è facilissimo

Lo sciroppo e la giusta dose da somministrare: ecco un trucco che ti toglierà tutte le ansie quando si tratta di un bimbo piccolo.

Il cosiddetto bugiardino delle medicine, meglio conosciuto come il foglietto illustrativo, molto spesso, prese dall’ansia, con un bimbo piccolo magari con la tosse e con la febbre alta già da qualche giorno, nel consultarlo, aumentiamo all’ennesima potenza la nostra confusione. Dall’altra parte c’è la ricetta del medico, di quelle “stile geroglifici egiziani”, che per identificarla ci vorrebbe un esperto di lingue antiche. Come uscire da questo intricato labirinto?

Siamo mamme, ma anche donne lavoratrici, con i tempi che corrono super donne. Abbiamo lasciato il bimbo con la nonna e dobbiamo, gioco forza, quando rientriamo a casa, dare al nostro piccolo la giusta dose di farmaco, cominciare con il trattamento. In questo caso potremmo essere di fronte alla prescrizione di amoxicillina, antibiotico ad ampio spettro, ottima soluzione per le infezioni alla gola.

Il bugiardino ci manda nel panico: come somministrare le giuste dosi di sciroppo a nostro figlio?

Siamo nel panico totale, non ricordiamo le indicazioni del medico e il bugiardino non ci aiuta affatto. Del resto, non abbiamo tempo da perdere, occorre iniziare la cura antibiotica seduta stante. Ai bambini l’amoxillicina viene data sotto forma di sciroppo. Come evitare di commettere errori? Ciò che ricordiamo è semplicemente una cosa: due dosi ogni 12 ore. Ma le quantità? Buio totale. Niente paura, esiste, care mamme, un trucchetto che poi nasce da una base scientifica. Nel caso dello sciroppo antibiotico occorre moltiplicare il peso corporeo di nostro figlio per 0,3.

0,3 sono gli ml di farmaco per kg di peso che il bambino deve ricevere di sciroppo appunto ogni 12 ore. Siamo vicini alla soluzione del problema, vediamo la luce in fondo al tunnel. In questo video, ci viene svelato tutto. Se il bambino pesa 20 kg, 20 x 0,3=6. Significa che al piccolo dovremo somministrare 6 ml di sciroppo ogni 12 ore. Attenzione perché gli ml, rispetto ai kg di peso di adulti e bambini, variano a seconda del tipo di farmaco.

Ma tutto muta anche in base al peso stesso, aumentando in ml se aumenta la corporatura. Diverso infatti è il dosaggio della tachipirina, così come lo è di uno sciroppo per la tosse. Per quanto riguarda l’amoxillicina, al di là dei trucchi, non puoi prescindere dal parere del medico e non devi assolutamente dimenticare che i suoi consigli sono la base per la tutela della salute dei tuoi figli.

Nel caso dell’amoxillicina, inoltre, per i pazienti che usano il liquido orale, tieni a mente questi accorgimenti.