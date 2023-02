‘Quando vi sposate?’: la dolce domanda di Maurizio Costanzo all’ex gieffina fu davvero commovente, da non perdere

Lei è un’ex gieffina: oggi la conosciamo come affermata conduttrice Rai. Più volte le capita di menzionare la dolcissima domanda di Costanzo.

Una tenera amicizia, un affetto sincero, come quello di un padre. Lui, Maurizio Costanzo, l’ha vista crescere televisivamente: dalla partecipazione alla prima edizione del Grande Fratello, anno 2001, accanto a Pietro Taricone e a Cristina Plevani, l’ha sempre sostenuta, spesso da vicino, l’ha più volte invitata sul palco del Teatro Parioli, non ha mai smesso di elogiarla per ciò che è riuscita a fare, da sola, con la sua forza, la sua tenacia.

Più volte, in questi anni, le è capitato di menzionare l’aneddoto di quando, Maurizio Costanzo, in diretta dal suo talk show, le disse con dolcezza: “Ma insomma, ti decidi, quando ti sposi?”. Per lei un inizio da attrice, poi il percorso solido da giornalista, la laurea in comunicazione alla Lumsa con lode nel 2013, mentre già dal 2004 entrava nel team di Uno Mattina.

L’ex gieffina oggi affermata conduttrice Rai: il legame affettuoso con Costanzo

Avrete capito che stiamo parlando di Eleonora Daniele, donna di punta di Storie Italiane: il suo, con il compianto Maurizio Costanzo, è stato un legame davvero forte, fuori dal comune. Numerose sono le tappe che testimoniano il grande affetto che li ha uniti.

Se, nella carriera televisiva, la Daniele ha conosciuto un’ascesa costante, guadagnandosi anche gli elogi pubblici di Costanzo, quando, nel 2020, continuò a lavorare fino a pochissimi giorni dal parto, dal punto vista sentimentale la bella Eleonora ha vissuto momenti di luci e ombre. Oggi è felicemente sposata con Giulio Tassoni, con cui ha coronato un fidanzamento durato oltre 15 anni, fatto anche di tira e molla.

E proprio nel 2017, al Maurizio Costanzo Show, la Daniele annunciava il suo matrimonio, che fu poi nuovamente rinviato per altri due anni, e nel corso del suo intervento auspicò che fosse proprio il grande giornalista il suo testimone. Possiamo dire che Costanzo, più volte, come un padre, la spronava pubblicamente: “Ma quando vi sposate?”, riferendosi alla lunghissima storia con il compagno storico, diventato poi di fatto suo marito nel 2019, con Costanzo, guarda caso, suo testimone come lei aveva sperato e annunciato.

Sulle colonne del settimanale Nuovo, dove Costanzo teneva una rubrica, il giornalista non ha mai smesso di elogiare il lavoro di Eleonora Daniele, ribadendo più volte la solidità conquistata negli anni da Storie Italiane, che oltre tutto ha già conosciuto anche la sua versione serale, adesso, con Storie di Sera.

In questi anni, Eleonora è stata ancora spesso ospite al Maurizio Costanzo, dove ha confessato spesso, al giornalista, retroscena privati sulla sua vita, sul suo matrimonio, sulla maternità. La dolcezza di Maurizio, oggi tristemente scomparso, l’ha sempre sostenuta, appoggiata, e lei, gli deve davvero molto. Mancherà tanto ad Eleonora, così come manca già tanto a noi.