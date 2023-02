Bolletta acqua addio: con questi metodi le famiglie furbe non pagano nulla | Geniali ed utili

Cerchi un risparmio reale con la bolletta dell’acqua? Con questi trucchetti geniali non riceverai mai più brutte sorprese.

A distanza di un anno ormai, gli effetti della guerra in Ucraina si sentono ancora anche nel nostro paese. Dal punto di vista economico, infatti, la situazione non è per nulla migliorata e lo dimostrano i costi ancora elevati di tantissimi beni di prima necessità.

Altro effetto di questo scontro senza fine, è l’aumento vertiginoso delle bollette, problema che ha messo in seria difficoltà centinaia di famiglie, che ogni mese sono costrette a contare anche il singolo centesimo per cercare di riuscire a far fronte a tutte le spese che ci sono in casa. Una situazione che al momento non sembra destinata a migliorare, a tal punto che il Governo è già in moto per cercare di trovare altre soluzioni, per limitare gli effetti di questa crisi energetica ed economica.

Mai più brutte sorprese: con questi accorgimenti la bolletta dell’acqua non sarà più un salasso

Nonostante il Bonus Sociale, studiato proprio per abbattere i costi in bolletta di luce e gas, per quanto riguarda la fornitura d’acqua non c’è nulla che al momento possa contribuire a ridurre i costi, anche se rispetto alle altre questa ha un costo nettamente inferiore. Ecco perché, basterà avere qualche piccola accortezza e si riuscirà in poche mosse ad ottenere il risparmio desiderato.

L’acqua è una risorsa essenziale non solo per il benessere del nostro organismo ma anche in casa, ovviamente non possiamo non tenere conto del suo costo e soprattutto del fatto che, nonostante sia una rinnovabile, ogni anno la quantità dolce diminuisce pericolosamente. Ecco perché dovrà essere usata in modo oculato, evitando il più possibile di fare sprechi. Proprio per questo, stiamo per mostrarvi alcuni piccoli trucchetti che vi faranno risparmiare sia acqua che danaro. Scopriamoli subito:

Usare dei frangiflutti : questi piccoli filtri andranno installati ad ogni rubinetto e permetteranno di dosare l’acqua in modo giusto evitando sprechi fuori misura; Usare un sistema di scarico differenziato : in questo modo anche nel water si userà la giusta quantità di acqua senza sprecare una singola goccia; Avviare lavatrice e lavastoviglie a pieno carico : in questo modo il risparmio sarà doppio e ne gioveranno sia la bolletta della luce che quella dell’acqua; Riutilizzare l’acqua di cottura : questa sarà perfetta per lavare le stoviglie, lavare il pavimento e anche per innaffiare le piante; Preferire la doccia al bagno : seppur rilassante, riempire la vasca costa davvero un occhio della testa. Meglio optare per una doccia veloce e il risparmio sarò assicurato; Utilizzare l’acqua piovana : questa sarò perfetta per la pulizia di balconi e terrazzi, ma anche per le piante.

Basteranno queste semplici accortezze e il risparmio sarà assicurato.