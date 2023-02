Fette biscottate, occhio all’inganno: sul pacco è sempre scritto piccolissimo, controlla anche tu la prossima volta

Sei convinta di sapere tutto sulle fette biscottate? Se controlli l’etichetta ti accorgerai che ti sei sembra sbagliata.

Hai deciso, finalmente, di cominciare una dieta sana, e sei convinta, da giovane mamma, che la strada giusta sia innanzitutto quella di eliminare il classico pane bianco. Nel tuo percorso, quando vuoi perdere qualche chilo, scegli sempre le fette biscottate, e in particolare decidi di acquistare quelle senza zuccheri aggiunti.

Faresti meglio a controllare con maggiore attenzione le etichette dei prodotti che stai per acquistare, soprattutto se, come in questo caso, nella tua famiglia ci sono diabetici. Le fette biscottate senza zuccheri aggiunti, alla fine, dovresti verificarlo tu stessa con i tuoi occhi, gli zuccheri li hanno e come. E in alcuni casi, potrebbero essere addirittura superiori a quelle dei prodotti classici. Occhio, quindi, a quello che acquisti, quando in ballo c’è la tua salute e quella dei tuoi bambini.

Fette biscottate: controlla bene le etichette, le sorprese sono dietro l’angolo

Non è finita qui. Se poni la giusta attenzione, ti renderai conto che tra gli scaffali del supermercato nulla è quello che sembra. Cerchi ad esempio fette biscottate con una buona quantità di fibre e propendi per quelle integrali? Anche qui la sorpresa è dietro l’angolo, perché potresti accorgerti che le classiche fette ne hanno addirittura di più.

Non è finita, perché gli esperti nutrizionisti ti suggeriranno che le fette biscottate sono un prodotto assolutamente poco indicato per una dieta sana. Ecco un interessante video che ti sorprenderà per le informazioni che certamente non conoscevi. Biscottate: lo indica l’origine della parola, stiamo parlando di un prodotto cotto due volte, di cui la seconda, per ottenere croccantezza, ad altissima temperatura.

Sostanze cancerogene e troppi zuccheri: rimarrai sorpresa di tutto quello che non ti hanno detto

Ed è qui che dovremmo sapere che fonti di calore così alte generano sostanze cancerogene, tra cui l’acrillamide, la stessa che viene fuori dalle fritture che, dopo certe temperatura, ci imporrebbero di cambiare subito l’olio.

Da una parte sono le aziende le prime direttamente responsabili della salute dei propri potenziali clienti, nel settore agro-alimentare, e deve accompagnarle, nel modus operandi, un’etica da cui non si può mai prescindere. Dall’altra parte, il consumatore, in particolare una mamma con bambini, impegnata naturalmente a far quadrare il bilancio, alle prese con mille difficoltà per arrivare indenne a fine mese, non può trascurare di conoscere determinati dettagli.

E più che mai, nell’era del web, gli strumenti a disposizione ci sono tutti per essere sempre informati su ciò che può danneggiare la salute della nostra famiglia.