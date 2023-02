Il trucco geniale per avere cose gratis in aereo: nessuno lo conosce

Esiste un trucco geniale per ottenere le cose in aereo che nessuno conosce. Scopriamo cosa fare quando saliamo a bordo di un volo.

L’estate si avvicina e sono sempre più in aumento le prenotazioni dei voli aerei. Di conseguenza i cittadini iniziano ad informarsi anche sui vari trucchetti da adoperare una volta preso il volo: questo vi permette di avere cose gratis, ecco come fare.

Si avvicina sempre di più la stagione estiva ed ancora una volta i cittadini dovranno trovarsi di fronte non solo al caldo torrido ma anche con gli scioperi delle compagnie aeree. Con la pandemia oramai alle spalle sono tantissimi i cittadini che hanno prenotato voli per qualsiasi tipo di destinazione in vista dell’estate.

Nonostante tutti gli inconvenienti, però, prendere l’aereo può essere sempre un’esperienza divertente ed emozionante. Ancora oggi è magico come questo mezzo sia capace di trasportarci in poche ore in qualsiasi parte del mondo. Chi è solito prendere l’aereo è solito sapere anche tutti gli escamotage da utilizzare al suo interno. Oggi quindi andremo a vedere come ottenere le cose gratis quando voliamo, questi escamotage potranno farvi risparmiare.

Come avere cose gratis in aereo: il trucco che nessuno conosce

A darci una mano sul come far capitolare hostess e steward a bordo per avere un pranzetto “coi fiocchi” magari innaffiato da inebrianti bollicine ci ha pensato un assistente di volo di Express.co.uk. Al suo interno vengono spiegati quali sono i modi migliori per ottenere cose gratis a bordo dell’aereo. Andiamo quindi a vedere quali sono.

Secondo l’esperto Miguel Munoz il miglior trucchetto da usare sia il ‘metodo del compleanno, la luna di miele o un anniversario‘. Sono sempre di più le persone che fingono il proprio compleanno pur di ottenere qualcosa di gratuito a bordo di un aereo. La tecnica per ottenere cibo e bibite gratis sull’aereo è fatta di alcuni passaggi fondamentali.

Infatti, basterà andare a salutare la crew in cabina e spiegare cosa si sta festeggiando. I compleanni, i fidanzamenti o il festeggiamento della luna di miele in genere inteneriscono l’equipaggio che regala qualcosa. Questo trucco potrebbe non funzionare delle volte specie quando c’è il crew chief in cabina. Un altro modo per ottenere cibo e bibite gratis a bordo è farsi vedere tristi, delusi o arrabbiati per un mancato servizio, così che la crew per farsi perdonare vi regali del cibo. Questi sono solo alcuni degli escamotage per ottenere delle cose gratis in aereo.