Antonino Spinalbese rivede la figlia dopo mesi: la reazione della piccola Luna Marì

Dopo mesi di lontananza, Antonino Spinalbese ha rivisto la piccola Luna Marì. La reazione della bambina diventa virale e ha lasciato tutti i fan spiazzati.

L’ex compagno di Belen Rodriguez è stato a lungo lontano dai suoi cari e dalla sua prima e unica figlia perché impegnato come uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip. Un percorso durato per ben cinque mesi, ma la reazione della piccola bambina non appena lo vede ha intenerito tutti i follower di Antonino.

Nonostante sia uscito dalla casa del GF Vip 7, Antonino Spinalbese continua a far parlare di lui ed essere un grande protagonista dello spettacolo e del gossip, soprattutto per aver sancito l’inizio della frequentazione con Ginevra Lamborghini, con la quale si è scambiato un bacio in studio davanti a tutta Italia. La distanza pare aver fatto bene ai due che si sono abbracciati e hanno ritrovato quella complicità iniziale che si era smarrita nel corso delle settimane.

Ma l’uscita di Antonino nella casa del Grande Fratello Vip ha spinto molte persone ad interessarsi anche al rapporto tra l’ex di Belen Rodriguez e la piccola Luna Marì, la figlia che ha avuto proprio con la conduttrice e modella argentina. A condividere il memento dell’incontro è stato lo stesso Spinalbese sul suo profilo Instagram. Il video è diventato virale ed ha intenerito tutti.

Antonino Spinalbese, l’incontro con la figlia Luna Marì è virale

Antonino Spinalbese è tornato dalla piccola figlia Luna Marì dalla quale è tornato dopo cinque mesi di lontananza. Dopo essere stato eliminato nell’ultimo appuntamento del GF Vip, il fotografo ha lasciato il loft di Cinecittà per fare ritorno tra le braccia della bimba nata dalla relazione con Belen Rodriguez.

Dopo aver ripreso in mano i social, l’hair stylist ha voluto condividere il tenero momento che lo ritrae con la figlia nel momento del suo primo incontro con la piccola da settembre 2022. “Mi perdoni?”, ha scritto Spinalbese nel post nel quale ha condiviso il video dove lo si vede abbracciare Luna Marì. Un filmato intimo e delicato, nel quale si spiega l’alchimia e l’amore che c’è tra un padre e una figlia.

Nel video, infatti, si vede benissimo come la piccola corre verso il padre per abbracciarlo molto forte. Antonino si abbandona alle coccole della figlia che lo ha subito riconosciuto. “Ti ricordi di papà?”, gli chiede Spinalbese prima di ricevere dalla bambina tanti piccoli baci. Un filmato nel quale si vede tutta la felicità dell’ex gieffino e l’emozione nel ritrovare la bambina che in questi mesi è stata con la madre ed il fratello Santiago.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonino Spinalbese (@antonspin_)

Tantissimi sono i commenti da parte dei fan che hanno apprezzato quel momento. La maggior parte di loro ha sottolineato come tra i due c’è tanto amore e complicità, un momento bello tra padre e figlia.