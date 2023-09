Antonino Spinalbese: “Senza quello sbaglio non avrei mia figlia” | Polemica tra i fan

Da pochissimo uscito dalla casa del GF VIP, Antonino Spinalbese ha riabbracciato dopo cinque mesi la sua Luna Marì e ha rivelato questo

Diventato famoso soprattutto per via della sua relazione con Belén Rodriguez, dalla quale è nata Luna Marì, Antonino Spinalbese si è poi messo definitivamente in gioco al GF VIP di Alfonso Signorini, dal quale è uscito pochissimi giorni fa. Ritornato a casa dalla figlia, l’ex concorrente del reality ha fatto una confessione che ha lasciato tutti a bocca aperta.

La sua relazione con la showgirl argentina è durata molto poco ma, nonostante ciò, ha portato come frutto del loro amore la piccola Luna Marì, i cui sorrisi sono spesso condivisi sui social dai suoi genitori. La sua nascita, però, non ha riunito ciò che già stava per dividersi ma l’ha rotto ufficialmente e di fatto la loro relazione è durata giusto il tempo della gravidanza e poco più. Nelle ultime ore, uscito dalla Casa più spiata di Italia, Antonino ha rivelato il motivo per cui è nata Luna Marì.

Antonino Spinalbese parla della figlia

Le vicende amorose di Belén Rodriguez sono sempre state molto chiacchierate. Essendo lei una delle showgirl più apprezzate d’Italia, nonché più seguite da paparazzi e colleghi, ogni sua azione in campo amoroso ha generato grandi discussioni. A partire dall’amore con Corona, dei primi anni in Italia, passando per Iannone finendo ai vari tira e molla con Stefano De Martino, dopo un matrimonio e un figlio con lui ha conosciuto Antonino Spinalbese nel 2020, dal quale ha avuto una figlia nel 2021, anno in cui si sono lasciati.

Parlando di lei e della relazione avuta con la madre, Antonino ha detto: “Sono protettivo con mia figlia e con sua madre, per quanto comunque non sia andata bene la storia. Abbiamo sbagliato a sceglierci, però senza quello sbaglio non avrei mia figlia“. Immediatamente, le sue parole hanno scatenato reazioni esagerate. Da un lato c’è chi lo difende, “una grande persona con un grande cuore” si legge su Instagram, così come “Grande, sei molto intelligente“.

Dall’altro lato, però, Antonino per queste parole ha ricevuto enormi critiche, soprattutto in merito alla sua partecipazione al GF VIP. “Se sto così male senza mia figlia non aspetto che sia il pubblico a buttarmi fuori” ha scritto un’utente, a cui hanno fatto eco diversi altri commenti negativi.