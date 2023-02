Festa del papà | Ecco i regali che gli cambiano la vita

Prepararsi alla Festa del papà, i consigli per i regali che gli cambieranno la vita. Tutti i suggerimenti utili da non perdere.

Sta per iniziare marzo, il mese della Festa del papà. Per non arrivare all’ultimo minuto, travolti dall’ansia, è bene pensare già ora a cosa regalare al papà. Che sia il regalo dei figli o, come accade spesso, il regalo fatto dalle mamme per i figli.

Quello che conta è fare un regalo che sia sentito e pieno di affetto. Che sia una segnale del sentimento profondo che lega i figli al padre. Comunque, al di là dei soliti regali tradizionali, può essere una buona idea anche cercare qualcosa di nuovo. Pronti per il 19 marzo? Ecco alcuni consigli su cosa regalare per la Festa del papà. Tutto quello che bisogna sapere.

Festa del papà, i regali che cambiano la vita

Non crediate che manchi poi molto, la Festa del papà del 19 marzo si avvicina ed è bene prepararsi per tempo con il regalo. Qui vi diamo alcuni suggerimenti imperdibili, di regali originali, innovativi e anche utili. Se non lo avete mai fatto finora, potete provare con un regalo tecnologico, magari legato alle passioni o alle abitudini del vostro. Nei negozi specializzati e negli store online ne trovate tanti a prezzi convenienti.

Un regalo che potrebbe essere molto gradito a un papà che sta molto online, per leggere i siti web di informazione, accedere ai suoi contenuti multimediali preferiti o semplicemente perché ama navigare sul web, è il tablet. Pratico, portatile e versatile, il tablet è anche uno strumento di lavoro. Se ne trovano tanti con un ottimo rapporto qualità prezzo.

La macchina fotografica digitale è un altro regalo che può essere molto gradito. Soprattutto da un papà che ama scattare di continuo foto ai figli. Al posto dello smartphone regalategli una vera macchina fotografica. Anche qui si trovano buoni modelli a prezzo contenuto. Forse non è un regalo troppo originale ma se gli prendete una Polaroid digitale, come la Polaroid Now Fotocamera Istantanea i-Type, allora sì che sarà un regalo gradito. Avrete le vostre foto subito stampate su carta.

Le idee pratiche

Se volete restare sull’utile, per un papà che sta sempre fuori e ha bisogno di ricaricare lo smartphone di continuo, potete regalare un carica batteria portatile, come un PowerBank. Ne esistono diversi modelli in commercio, compatibili con i vari tipi smartphone, e con diverse fasce di prezzo. Comunque un regalo economico e che sarà molto apprezzato.

Infine, un regalo sì utile ma anche molto simpatico, e anche questo economico. A un papà che ama molto il caffè e che sta sempre in giro, potete regalare una macchina da caffè portatile, per avere sempre a disposizione una tazzina di espresso. Il caffè si prepara con le capsule. Perfetta per un viaggio, magari tutti insieme.

Avete trovato il regalo per il vostro papà?