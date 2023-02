Luca Argentero e Cristina Marino, pubblicano una foto del figlio neonato: pioggia di cuori e like

Luca Argentero e Cristina di nuovo genitori, ecco il piccolo

Sul suo profilo Instagram ufficiale, la Marino ha pubblicato una fotografia che ritrae Noè Roberto mentre si sta concedendo un meritatissimo riposo. Si notano infatti le sue manine e i suoi piedi minuscoli, che hanno lasciato senza parole tutti i followers dell’attrice. “Buongiorno mondo“, ha scritto la neo mamma annunciando a tutti la nascita del suo secondogenito. Non sono così mancati i numerosissimi commenti da parte dei fan, che non hanno perso l’occasione per commentare e per fare alla coppia gli auguri per il lieto evento.

“Che belle mani da futuro pianista“, ha infatti scritto uno di loro, “Congratulazioni a tutta la famiglia”. E ancora: “Che belle manine grandi”, “Buongiorno, che meraviglia!”, “Benvenuto splendido cucciolo, che la vita ti sorrida sempre”. Tutti i fan si sono quindi detti felicissimi per l’arrivo del piccolo, che porterà sempre più gioia e felicità nella loro famiglia. L’annuncio ufficiale era arrivato sempre sui profili social dei neo genitori, che avevano appunto svelato il nome del piccolo e la data di nascita. “Con il cuore pieno di amore“, avevano scritto entrambi riferendosi all’arrivo del loro secondogenito.

Luca Argentero e Cristina Marino sono insomma sempre più innamorati e felici, e non possono fare a meno di condividere la loro unione con tutti coloro che li seguono sempre con molto affetto. Molti fan ricorderanno infatti la storia d’amore nata tra i due, che ha portato poi entrambi a formare una splendida famiglia.

Com’è nata la loro unione

I due attori stanno insieme dal 2017, anno in cui c’è stato il loro primo incontro durante le riprese del film Natale ai Caraibi a cui hanno partecipato entrambi. Due anni dopo, Luca e Cristina hanno annunciato l’arrivo della loro primogenita Nina Speranza che li ha fatti diventare genitori per la prima volta. C’è stato poi il matrimonio nel 2021, e la coppia ha adesso avuto il piccolo Noé Roberto che è nato in questo inizio di 2023.