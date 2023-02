Regioni italiane green, la classifica è piena di sorprese: la più virtuosa non è al nord

La transizione ecologica è ormai fondamentale, per cercare di aiutare il nostro pianeta. Ecco le regioni d’Italia più virtuose: vi stupirete

Oggi come oggi, cercare di trasformare le proprie azioni in qualcosa di sostenibile a livello ambientale è una necessità che dovrebbe essere avvertita da tutti come urgente. L’ambiente, infatti, ci sta parlando attraverso terremoti, grandinate record e alluvioni senza precedenti: l’impatto antropologico sulla natura sta riscuotendo conseguenze devastanti.

Sempre più famiglie, quindi, stanno cercando di apportare migliorie alla propria casa, così da ridurre l’impatto sull’ambiente. Un esempio è quello dei pannelli fotovoltaici, che consentono di sfruttare la luce solare per creare energia elettrica. Importantissimo è poi anche tutto il tema dei trasporti e della circolazione stradale: la benzina e i diesel infatti sono inquinanti e sempre più case automobilistiche stanno producendo veicoli elettrici. Ecco, in Italia, quali sono le regioni più virtuose da questo punto di vista.

Regioni green: ecco la classifica

A studiare il fenomeno è stato il Politecnico di Milano che, nel suo report, ha annunciato che in Italia circolano oltre 200mila auto elettriche. Anche in questo aspetto, della mobilità sostenibile, ci sono però notevoli differenza tra Nord e Sud Italia: a differenza di ciò che ci si potrebbe aspettare, la regione con più auto elettriche è la Toscana.

A seguire ci sono la Lombardia e il Veneto, guardando la classifica per regioni. Enormi differenze tra Nord e Sud si trovano anche in merito al numero di colonnine elettriche diffuse sul territorio: Lombardia, Lazio, Toscana, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna ne vantano oltre 1500. Abruzzo, Puglia, Liguria, Sicilia e Sardegna ne hanno meno di 1000 mentre nelle altre regioni il numero scende sotto alle 500 colonnine.

La città più green d’Italia è Trento che, secondo un report di Legambiente, è anche quella con la più alta percentuale di veicoli elettrici anche grazie agli incentivi regionali, che hanno accompagnato quelli statali: si parla del 5.46% di auto elettriche sul totale di auto regionali. Seconda in classifica Firenze, dove la percentuale di auto elettriche supera i 5% anche grazie a un’efficiente infrastruttura di ricarica. Per niente bene invece Torino, che presenta la stessa diffusione di auto elettriche di Foggia, ferma allo 0.06%. In fondo alla classifica si trovano Napoli e Taranto, le due città meno virtuose d’Italia in termini di diffusione di veicoli elettrici.