“È molto avventuriera”: William e Kate messi alla prova, i segreti della principessa Charlotte

William e Kate hanno di recente fatto delle confessioni inedite riguardati la loro secondogenita, la piccola principessa Charlotte. Ecco cos’hanno rivelato.

William e Kate d’Inghilterra hanno sempre avuto un rapporto molto speciale con i loro tre figli, Charlotte, George e Louis. La famigliola reale ama trascorrere il tempo libero insieme, passeggiando per gli immensi giardini di Buckingham Palace o svolgendo qualche attività piacevole, come cucinare (e in questo Kate è una vera esperta).

Tra i tre figli della coppia, si dice che la preferita della amata Regina Elisabetta fosse proprio la piccola Charlotte. La principessina è nota per avere un carattere molto forte e determinato, tanto che la Regina soleva chiamarla, affettuosamente, “The Boss“. Ma questo simpatico soprannome non è il solo che è stato affibbiato alla piccola Charlotte. Ecco cos’hanno rivelato i suoi genitori.

Charlotte d’Inghilterra, gli aneddoti inediti raccontati da William e Kate

Stando a quanto trapelato di recente, William sarebbe solito chiamare la sua figlioletta secondogenita con l’appellativo di “mignonette“, che in francese significa “piccolina”. Non solo. Anche Kate avrebbe un soprannome per la piccola Charlotte e di solito si rivolgerebbe a lei con il nome di “Lottie“: un semplice e affettuoso diminutivo di Charlotte.

Sarebbe stata la stessa Principessa del Galles a rivelare il soprannome dato alla figlia durante una visita in Irlanda del Nord. Nel corso di un evento pubblico, infatti, la bella Principessa avrebbe chiesto a un bambino presente quanti anni avesse e, dopo la risposta del piccolo, avrebbe esclamato: “La stessa età di Lottie!”. Ma “Lottie” e “mignonette” non solo i soli due soprannomi di Charlotte. A scuola i suoi compagni di classe la chiamano “warrior princess“, ovvero “principessa guerriera”. Di sicuro in riferimento al suo carattere indomito e forte.

Riguardo alla piccola di casa Cambridge, anche l’esperta reale Katie Nicholl ha di recente rivelato dettagli interessanti. Secondo quanto rivelato dalla Nicholl a Entertainment Tonight, Charlotte amerebbe arrampicarsi sugli alberi e sarebbe una vera avventuriera. La bambina, inoltre, non avrebbe alcun timore a farsi valere, anche nei confronti dei suoi fratelli.

Impossibile dimenticare come rimproverò George durante il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta perché non aveva tenuto la postura corretta; o quando intimò al piccolo fratellino Louis di smettere di dimenarsi e fare le boccacce in pubblico. Insomma, Charlotte è ancora molto giovane ma sta già dimostrando una grande attitudine al comando. E chissà se sarà proprio lei a fare da bussola al fratello George una volta che diventerà Re…