Patatine fritte sempre croccanti: cosa non devi sbagliare, rischi di rovinare tutto

Sai come fare alla perfezione delle patatine fritte per averle sempre croccanti? Ci sono alcuni passaggi che non puoi proprio sbagliare.

Quante volte ti sarai chiesto come mai quando prepari le patatine fritte a casa non sono così buone e croccanti come quando le compri già fatte? Sfiziose e squisite fanno impazzire sia grandi che piccini, un piccolo strappo alla regola che ogni tanto tutti si concedono per via della loro incredibile bontà.

Preparare in casa alla perfezione è un gioco da ragazzi, ma non tutti ci riescono. Spesso infatti ciò che si ottiene sono delle patatine bruciacchiate o mollicce, di certo non croccanti e super saporite. Forse sbagli perché non conosci alcuni trucchetti infallibili che ti faranno ottenere un risultato buono da leccarsi i baffi, non commetterai più alcun errore e le tue patatine fritte saranno eccezionali.

Patatine fritte super croccanti e mai molle, altri trucchi fondamentali

Per un risultato perfetto devi fare molto attenzione ad alcuni dettagli che possono sembrare banali ma in realtà sono fondamentale per un’ottima riuscita del piatto. Il primo errore che in moltissimi commettono inconsapevolmente riguarda la scelta delle patate, in tanti le acquistano a caso pensando che vadano tutte bene, ma non è così. Quelle ideali per questo tipo di preparazione sono le patate a pasta gialla perché rispetto ad altre tipologie restano integre. È molto importante anche lo spessore dei bastoncini, fatele di mezzo cm per non sbagliare.

Per evitare che le patate si ammollino un passaggio che non devi mai saltare è quello dell’ammollo, tante volte a causa della fretta si decide di non farlo ma il risultato non sarà lo stesso. Per un’ottima riuscita del piatto è sufficiente tenerle in acqua fredda per mezz’oretta dopo averle tagliate. Ricordati però di cambiare l’acqua almeno due volte per eliminare l’amido in eccesso.

Dopo l’ammollo asciuga accuratamente le patate prima di friggerle per evitare che l’acqua faccia schizzare l’olio bollente e renda le patate molle. Anche la scelta dell’olio gioca un ruolo fondamentale, quelli ideali sono quello d’oliva e quello di arachidi. Per evitare di far abbassare la temperatura non immergere le patatine tutte insieme perché in questo modo tendono ad assorbire più olio e a diventare mollicce.

Per delle perfette e croccanti patatine fritte un altro trucco super efficace è la doppia cottura, provaci e noterai subito la differenza. Dunque, per farle davvero buonissime e fragranti dovrai prima cuocerle ad una temperatura di 160 gradi per circa cinque minuti, per poi proseguire la cottura a 180 gradi per altri 3 minuti circa. Il risultato sarà davvero eccezionale, per la prima volta mangerai delle patatine favolose anche in casa.