Le scale più belle del mondo: i tanti gradini che portano ai paradisi sul mare

Vi proponiamo Le scale più belle del mondo, tanti gradini che portano ai paradisi sul mare. Tutte le informazioni utili da conoscere.

In vista dell’arrivo della bella stagione, è il momento di prenotare le vacanze al mare per la prossima estate.

Per aiutarvi nella scelta, vi proponiamo alcune delle più belle località di mare al mondo, scelte per le loro spettacolari scalinate. Tanti gradini che vi portano sull’acqua, circondati da uno scenario mozzafiato. Per programmare le vostre prossime vacanze o anche soltanto per sognare, ecco le scale più belle del mondo che scendono al mare. Tutto quello che bisogna sapere.

Le scale più belle del mondo, gradini che portano ai paradisi sul mare

Lungo ripide coste a picco sul mare o su isole rocciose, le scalinate che scendono al mare sono tante e diverse, tutte offrono panorami che vi lasceranno senza fiato. Luoghi da visitare almeno una volta nella vita. Qui vi segnaliamo quelle imperdibili e più belle del mondo. Alcune sono anche in Italia.

Tra le scalinate che scendono al mare, in uno scenario di blu e bianco, tra mare, cielo e case, quelle dell’isola greca di Santorini sono assolutamente memorabili. Raffigurate in una infinità di cartoline, poster e immagini digitali, anche voi le avrete viste almeno una volta, restando meravigliati. Percorrerle è tutt’altra cosa, un’esperienza incredibile da fare almeno una volta nella vita. Santorini è un’isola vulcanica scoscesa. Per salire al centro storico di Oia o scendere al mare, si devono percorrere lunghe e ripide scalinate, che si inerpicano tra le case. Lo spettacolo da ammirare varrà tutta la fatica.

Anche la scalinata di San Juan de Gaztelugatxe, nei Paesi Baschi spagnoli, merita assolutamente di essere vista dal vivo e soprattutto percorsa. Sono 240 gradini, nemmeno troppi, che attraversano un percorso di saliscendi su un promontorio a picco sul mare. La scalinata conduce fino all’eremo di San Juan, location della serie Il Trono di Spade e punto panoramico che vi lascerà senza fiato.

Sull’isola portoghese di Madeira, invece, non potete perdervi la scalinata di Cristo Rei. Formata da tronchi di legno, questa ripidissima scalinata scende dal Belvedere dove si trova la statua del Cristo Re, lungo il promontorio a picco sul mare fino a una terrazza naturale panoramica dove ammirare la vista su Funchal e le Isole Desertas, fino ad abbracciare l’Oceano Atlantico.

Scalinate in Italia

Il nostro Paese non è da meno riguardo a scalinate sul mare tra le più belle al mondo. In particolare non potete perdervi quelle alle Cinque Terre, come la scalinata mozzafiato di Monesteroli, un percorso di 1.100 gradini nella zona di Tramonti, e la Scalinata della Lardarina a Corniglia, con 377 gradini e 33 rampe in mattoni.

Imperdibile, poi, è la scalinata che da Nocelle scende a Positano, al termine del Sentiero degli Dei, nella Costiera Amalfitana. Con i suoi 2.000 gradini, la scalinata vi condurrà direttamente al centro storico di Positano, dopo aver attraversato uno dei percorsi di trekking più belli del mondo, lungo la costa rocciosa a picco sul mare.