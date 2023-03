Sono come bambini: i 5 segni zodiacali più capricciosi

I 5 segni zodiacali più capricciosi dell’oroscopo: sono peggio dei bambini. Ecco di chi stiamo parlando, non riuscirai a credere ai tuoi occhi!

Al contrario di quanto si possa pensare, non solo i bambini fanno i capricci. Alle volte anche gli adulti possono rivelare un carattere tutt’altro che maturo.

In particolare, alcuni segni zodiacali pur di ottenere ciò che vogliono sono pronti a puntare i piedi e a piagnucolare come se fossero degli scolaretti. Sei curiosa di sapere di chi stiamo parlando? Allora da un’occhiata ai prossimi paragrafi e scopri la classifica dei segni più capricciosi di tutti.

I 5 segni zodiacali più capricciosi

Vuoi sapere quali sono i segni più capricciosi dello zodiaco? Allora sei capitata nel posto giusto. Quest’oggi, infatti, stiamo per svelarti la classifica dei 5 più piagnucoloni. Quando vogliono qualcosa che non riescono ad ottenere diventano come dei bambini! Guarda un po’ qua con i tuoi stessi occhi di chi stiamo parlando. Ai gradini più bassi di questa insolita classifica troviamo il Capricorno.

Forse potrà sembrarti strano vista la sua apparente sicurezza, ma in realtà quando le cose non vanno nel verso giusto tende a stressarsi molto e a fare il broncio. Inoltre, si lamenta per qualsiasi motivo ed è eternamente insoddisfatto. Al quarto posto, invece, c’è l’Ariete. Impaziente e lunatico, è spesso di cattivo umore, inoltre si innervosisce per ogni piccolezza.

Ma quali sono i segni zodiacali più capricciosi in assoluto? La medaglia di bronzo va senza dubbi al Cancro. I nati sotto questo segno, infatti, fanno i capricci ad ogni occasione, in più si aspettano anche che siano gli altri a risolvere il loro problemi. Al secondo posto c’è poi il Leone, il quale oltre ad essere egocentrico, arrogante e spesso anche scorbutico è anche permaloso. Infatti non ammetterà mai di essere uno dei segni più capricciosi dello zodiaco.

Arriviamo, infine, al primo posto occupato da nientedimeno che i Gemelli. Forse c’era da aspettarselo. Essi, di fatto, sono dei veri manipolatori e spesso e volentieri ricorrono ai capricci pur di riuscire ad ottenere ciò che vogliono. Un comportamento che non rappresenta l’eccezione, bensì la norma. Motivo per cui possono fare perdere la pazienza praticamente a chiunque. Sono sempre insoddisfatti e di rado portano a termine una giornata senza una lamentela. Un consiglio? Lasciali perdere quando hanno la luna storta e torna da loro solo quando gli sarà passata.