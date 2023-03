I bambini che crescono con animali domestici sono più sani: ecco perché

Uno studio ha messo in luce un dato molto importante: i bambini che crescono con animali domestici sono più sani: approfondiamo la questione.

Sono tante le persone che decidono di prendere un animale domestico ed accoglierlo in casa. Molto spesso, la decisione nasce dall’amore per gli stessi ma anche per sentirsi meno soli. A tal proposito, è importante sapere che uno studio pubblicato sulla rivista Pediatrics ha messo in luce che i bambini che crescono con gli animali domestici crescono più sani.

Si tratta senza dubbio di una scoperta molto interessante che vale la pena approfondire così da capire in che modo i più piccoli possono beneficiare della vicinanza di cani e gatti. Quelle che stiamo per fornirvi sono informazioni piuttosto sorprendenti che vi lasceranno sicuramente a bocca aperta.

Bambini e animali domestici: i benefici emersi dallo studio

Nello specifico, lo studio è stato condotto su 397 bambini nati in Finlandia, tra il 2002 e il 2005. I genitori hanno registrato eventuali malanni tra cui tosse, raffreddore e mal di gola. I risultati che sono stati raccolti lasciano davvero sorpresi. Essi, infatti, evidenziano i grandi benefici che possono apportare gli animali domestici sul sistema immunitario dei più piccoli.

Ebbene, ciò che è emerso è che i bambini cresciuti con in casa un animale domestico, si sono malati in misura minore rispetto a quelli che non ne possedevano uno. In particolare, si è riscontrato che il 29% dei bambini presentavano un minor rischio di dover assumere antibiotici. Da questi risultati, dunque, è chiaro che, a differenza di quanto si possa pensare, la pratica di rendere gli ambienti eccessivamente puliti e disinfettati può avere delle ripercussioni negative sulla salute. Al contrario, la presenza di animali domestici ha fatto registrare un minor rischio di contrarre allergie e asma infantile.

Al momento, è importante dire che non si è ancora riusciti a comprendere la ragione di questi benefici. Tuttavia, secondo i ricercatori il motivo potrebbe essere trovato nel contatto precoce con i peli di animali. Questi infatti potrebbero finire per sviluppare le difese nei primi mesi di vita, rendendole più in grado di rispondere agli attacchi di microrganismi e allergeni. In poche parole, grazie alla presenza di un cane o un gatto in casa il sistema immunitario tende a maturare precocemente. Quindi ciò si traduce in una maggiore probabilità di ammalarsi.

Ovviamente, è importante precisare che i risultati emerso da questo studio non devono spingere a considerare sempre una scelta positiva accogliere un animale domestico in casa. In presenza di una predisposizione ad asma o allergie, infatti, è bene evitare di entrare in contatto con cani e gatti.