Chiara Francini, la decisione dopo il monologo sulla maternità: “Non farti troppe domande”

Chiara Francini dopo il monologo sulla maternità recitato al Festival di Sanremo 2023 ha preso una decisione: “Non farti troppe domande”.

Voluta d’Amadeus per la sua ironia come co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023, Chiara Francini ha conquistato tutti. La nota attrice ha alle spalle una carriera eclettica e versatile: cinema, tv, teatro, ma è anche scrittrice. L’esperienza sanremese l’ha divertita molto, come sempre non si presa troppo sul serio e questo il pubblico lo ha apprezzato. Il palco dell’Ariston le ha anche dato l’opportunità di parlare di un tema serio come quello della mancata maternità.

Il monologo di Chiara Francini sulla non maternità ha provocato una serie di reazioni mediatiche, e anche suo social ha riscosso una serie di consensi. L’attrice ha saputo dare voce a tutte quelle donne che non sono mamme per diverse ragioni, ha saputo interpretare al meglio una situazione di cui si parla poco e che non viene ritenuta rilevante, in quanto è dato per scontato che una donna desideri a priori di diventare mamma. Ospite del salotto di Domenica in Chiara ha spiegato a Mara Venier come mai ha scelto di dare voce ad un tema così delicato. La risposta della Francini è stata esaudiente, ma non ha distolto la conduttrice della sua convinzione.

Chiara Francini: “Mi fido…è comunque un’avventura!”

L’attrice ha prima spiegato com’è nata l’idea di parlarne: “Dal fatto che spesso pensi: se faccio carriera non faccio un figlio? arrivi ad un certo punto della vita a chiedertelo: sono giusta o non sono adeguata?…Il monologo parla di questo senso di colpa che ci rimbomba fin da subito. Perché ti chiedi: e se non divento mamma sono sbagliata? Sarò capace?” Mara Venier ha risposto alla sua ospite in modo spontaneo, le ha voluto dare un consiglio da donna e mamma, lei che ha avuta la sua prima figlia a soli 17 anni: “Senti posso dirti una cosa? Ti posso dare un consiglio? Io sono diventata mamma a 17 anni. Fallo sto figlio, non farti tutte queste domande…”

Chiara Francini ha accolto il consiglio di Mara Venier, ha detto di fidarsi di lei e della sua esperienza. La conduttrice le ha ribadito che essere mamma è la cosa più bella del mondo, ne vale la pena. L’attrice ha poi parlato della sua vita privata. E’ legata da 18 anni ad un uomo svedese, vivono a Roma e si amano follemente: “E’ stato un vero colpo di fulmine”.

Lui è all’ex calciatore Frederick Lundqvist, oggi è titolare di un’impresa di servizi di sicurezza, ed è una persona estremamente riservata. In una recente intervista rilasciata a Vanity Fair Chiara ha definito il compagno un uomo che l’ha resa libera: “E’ un uomo estremamente ironico, silenzioso, molto attento, sarcastico, riservatissimo. La persona che mi ha reso libera e sicura e che ogni giorno mi ama dandomi la possibilità di fiorire”.