Christian De Sica presenta la nipotina appena nata: la foto è tenerissima

Nei film spesso interpreta il personaggio del cinico guascone: questa foto pubblicata mostra un lato di Christian De Sica fin qui inesplorato.

Perché si dice solo “cuore di mamma”? Si dovrebbe dire, molto più spesso, anche “cuore di nonno”. Ce lo dimostra il grande attore Christian De Sica. La foto che ha pubblicato sui social network sta facendo intenerire tutto il mondo del web. Eccola, ve la proponiamo.

Ha bisogno di poche presentazioni, Christian De Sica. Figlio di Vittorio De Sica, uno dei registi che maggiormente hanno dato lustro al cinema italiano nel mondo. A sua volta, ha intrapreso la carriera di attore, forse non con la stessa intensità del padre, ma comunque con enorme successo.

Christian De Sica, infatti, è attivo al cinema fin dagli anni ’70, con diverse commedie esilaranti. Lo ricordiamo soprattutto in coppia con Massimo Boldi negli ormai immancabili “cinepanettoni” che escono, puntualmente, nel periodo natalizio. Ma, escludendo questo genere, tanti i film divertenti, come “Ricky e Barabba”, “Grandi magazzini”, “I pompieri”. Per lui anche qualche produzione internazionale. Da menzionare, sicuramente, “The Tourist”, film del 2010 con Johnny Depp.

Christian De Sica, cuore di nonno

Quanto alla vita privata, De Sica è stato fidanzato con l’attrice Isabella Rossellini, ma dal 1980 è sposato con Silvia Verdone, sorella di un altro personaggio assai noto nel mondo del cinema: l’attore e regista Carlo Verdone. I due si punzecchiano spesso sulla rivalità tra le squadre di calcio Roma e Lazio.

Dal matrimonio di Christian De Sica e Silvia Verdone sono nati due figli: Brando, regista, e Maria Rosa, costumista. Il 15 febbraio 2023 è diventato nonno di Bianca, figlia di Maria Rosa. Ecco, dunque, il lieto evento di cui vi parliamo oggi. Appena poche settimane fa, infatti, all’età di 72 anni, il noto attore è diventato nonno.

E’ lui stesso a pubblicare uno scatto sul proprio profilo Instagram. Una foto di una tenerezza unica, che ci mostra un lato che forse fin qui non conoscevamo di Christian De Sica, pur seguendolo ormai da decenni. Una foto (in cui fa capolino anche un bellissimo cagnolino) che ci dimostra come questo evento abbia colpito al cuore De Sica. L’attore è sdraiato vicino alla piccola, con uno sguardo sognante. E nessun film, nessun successo al botteghino, nessun riconoscimento possono mai pareggiare una gioia del genere. E’ proprio il caso di dire “cuore di nonno”, allora. Oh, dimenticavamo, ovviamente, tanti auguri!