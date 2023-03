Come fare la spesa (senza far mancare nulla) con 50 euro a settimana per tutta la famiglia

Nessuno si aspetterebbe mai di fare la spesa con soli 50 euro a settimana, eppure si può: ecco come contrastare l’inflazione

Da quando l’inflazione è salita alle stelle, è sempre più difficile gestire i costi a fine mese. Ad aumentare sono stati soprattutto i beni e i servizi di prima necessità, creando grandi difficoltà soprattutto alle famiglie numerose e con basso reddito.

Per ovviare a questo problema, molte persone hanno richiesto il bonus Carta Acquisti, il quale aveva scadenza prevista fino al 31 dicembre 2o22, ma per fortuna è stato rinnovato anche a gennaio. Tutti quelli che potranno beneficiare di questa carta, avranno la possibilità di acquistare beni di prima necessità soprattutto al supermercato. Il caro vita e i sovra prezzi tuttavia restano e quindi, ogni famiglia ha un budget a disposizione ogni giorno. Per non parlare dei numerosi tranelli che i supermercati mettono in atto quotidianamente per spingere le persone a spendere di più.

Con il trucco delle offerte, infatti, molti consumatori vengono soggiogati mentalmente. Quindi si acquistano anche cose non necessarie, solo perché in offerta. Per non parlare di alcuni trucchi come quello del carrello.

Spesa settimanale con soli 50 euro: ecco cosa si può comprare

Molti supermercati hanno un tipo di maniglia fatta apposta per portarti a riempire di più il carrello. Anche il modo in cui vengono posizionati i prodotti sui vari scaffali è un modo per spingere i clienti a fare una spesa più abbondante. In bella vista ci sono sempre le cose più costose, mentre quelle per i bambini sono sempre posizionate negli scaffali sottostanti, appunto ad altezza bambino.

Ci sono però dei trucchi, che ci permettono di risparmiare, ovviamente per spendere una tale cifra, si prende come modello base una famiglia di circa 3 o 4 persone senza troppe esigenze o gusti particolari.

La prima cosa da fare è suddividere la lista in base ai pasti, quindi colazione, pranzo, cena e spuntini. Solitamente a colazione si prendono biscotti, latte, un pacco di merendine, succo e caffè. Se si fa riferimento a questi alimenti, il costo è di circa 11 euro. Se vogliamo aggiungere una spesa di frutta per una settimana per i vari spunti o anche a colazione, è di 5 euro.

Per il pranzo e la cena è importante puntare alla pasta che è economica e sazia. 1kg di pasta costa circa 1 euro. Per variare, basta comprare un sugo pronto, due pelati per la pasta col sugo, una confezione di uova e un pacco di lenticchie secche. Il costo è di circa €9,50.

Non può mancare di certo il pane, degli affettati e un po’ di formaggio. Non possono mancare le proteine come il pollo o la carne, e poi le verdure. Stiamo sui 25 euro in tutto.