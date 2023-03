Divorzio, l’effetto che ha sulla mente dei bambini: quello che devi sapere

Quali sono gli effetti del divorzio sui figli, nell’immediato e nel lungo termine? Come aiutarli a gestire il trauma? Ecco tutto quel che c’è da sapere.

Il divorzio è sempre un momento difficile per una famiglia. Non solo moglie e marito devono adottare nuovi modi di relazionarsi gli uni con gli altri: devono anche imparare un nuovo modo di fare da genitori ai propri figli. Quando una coppia divorzia, gli effetti del divorzio sui figli possono essere diversi. Alcuni bambini reagiscono in modo naturale e comprensivo, mentre altri bambini possono avere difficoltà a gestire la transizione.

I bambini sono resilienti e con un valido aiuto il passaggio dalla famiglia unita a quella disgregata può essere vissuto come un adattamento anziché come una crisi. Poiché i bambini variano moltissimo l’uno dall’altro (temperamenti diversi, età diverse), lo stesso vale per gli effetti del divorzio sulla loro psiche.

La ferita del divorzio sulla pelle dei più piccoli

Tutto ciò premesso, vale la pena di soffermare l’attenzione su alcuni degli effetti del divorzio più comunemente riscontrati sui bambini e che i genitori spesso hanno difficoltà a gestire. Ecco di cosa si tratta:

Scarso rendimento negli studi. Per i bambini, cercare di comprendere le mutevoli dinamiche della famiglia può essere fonte di distrazione e confusione. E uno degli effetti si vedrà nel rendimento scolastico. Perdita di interesse per l’attività sociale. Il divorzio può influenzare i bambini anche socialmente, con l’insorgere di difficoltà a relazionarsi con gli altri e la tendenza ad avere meno contatti sociali. A volte si sentono insicuri e si chiedono se la loro famiglia sia l’unica che ha divorziato. Difficoltà ad adattarsi al cambiamento. Nuove dinamiche familiari, nuova casa o situazione di vita, nuova scuola, nuovi amici e altro ancora possono avere un effetto destabilizzante.

Ma quelli appena mostrati sono solo la punta dell’iceberg, questi sono gli altri effetti da non sottovalutare: