Eleonora Daniele sorprende tutti: il futuro della figlia è già segnato

La conduttrice Rai, Eleonora Daniele è sempre più una mamma appagata e felice. Il futuro della bambina, a suo dire, sembra già segnato.

Dalla prima edizione del Grande Fratello ne è trascorso davvero tanto di tempo, ne è passata davvero tanta di acqua sotto i ponti. Eppure, con l’umiltà e il pragmatismo che la contraddistinguono, la bella Eleonora Daniele non ha mai smesso di guardarsi indietro per costruire un presente e un futuro che la facessero sentire appagata e serena.

Nella vita di una donna, però, che come nel suo caso ha superato abbondantemente i 40, non possono esistere solo gli impegni lavorativi. Ed è così che, dopo un periodo di alti e bassi e di possibili ripensamenti, forse condizionati anche dal pesante percorso in Rai che la vede da tempo al timone del programma “Storie Italiane”, la Daniele ha deciso di coronare il suo sogno d’amore con lo storico fidanzato Giulio Tassoni.

Eleonora Daniele: con l’arrivo della piccola Carlotta è al settimo cielo

A rendere magica, perfetta, la loro unione, ci ha pensato l’arrivo della piccola Carlotta, che due anni fa li ha fatti diventare genitori per la prima volta. E’ stata elogiata più volte, con merito, da personaggi come il compianto Maurizio Costanzo, suo grande estimatore, che non hanno mancato di raccontare al pubblico, in questi anni, la tenacia della giornalista che, fino a pochi giorni prima del parto ha continuato a condurre.

Eleonora Daniele, oggi, con Storie di Sera, continua la sua ascesa nella tv impegnata della Rai, ma non smette, attraverso le interviste che rilascia, di ammettere che, in questo momento, sentirebbe la metà della soddisfazione che colora la sua vita, se non fosse arrivata Carlotta a rendere tutto così speciale, a chiudere il cerchio.

Eleonora Daniele mamma felice: ecco il futuro che sogna per la sua principessa

Un bimbo trasforma la tua vita, è capace di renderla magica, ti apre orizzonti di emozioni che non conoscevi e che come donna potevi solo immaginare. La Daniele non smetterà mai di ringraziare il Signore per l’arrivo di Carlotta e anzi, quando parla della sua principessa, immagina per lei un futuro roseo, in linea con i sogni e le aspettative della mamma, ma non senza essere capace di farle fare le sue scelte.

Eleonora ammette, in alcuni passaggi rilasciati ai media, che cercherà sempre di essere una mamma-amica, e che non vorrà mai tarpare le ali alla figlia. Inoltre, nel pieno desiderio di assecondare quelle che saranno le sue predisposizioni, assicura che la bambina sarà, nel principio dell’educazione che le sarà data, una futura donna, lei ne è certa, carica di valori morali, eticamente impegnata e che di certo vorrà fare il massimo per dare il suo contributo per cambiare un po’ questo mondo. Sognatrice e combattente come mamma.