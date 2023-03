Per annunciare il sesso del figlio tingono un fiume di blu | Il finale lascia l’amaro in bocca

Ai futuri genitori è scappata la festa di mano: annunciare il sesso del figlio si trasforma in un disastro ambientale.

Scoprire di essere in attesa è una gioia enorme per molte coppie. Molte di queste ci provano per mesi prima di ricevere la bella notizia, quindi è comprensibile che vogliano condividere questa felicità con i loro cari.

Per quanto riguarda il sesso del nascituro, molti genitori decidono di restare all’oscuro fino al momento del parto, una scelta quantomai audace. Altri, invece, preferiscono saperlo subito, nel momento della prima visita dal ginecologo. Altri ancora danno una festa più o meno grande per condividere questa notizia con amici e parenti.

I festeggiamenti per scoprire il sesso del figlio scappano di mano: la coppia accusata di crimine ambientale

Nata in America, la tradizione di dare un gender reveal party si è diffusa rapidamente anche in Italia. Come funziona? I futuri genitori chiedono al ginecologo, alla prima ecografia utile per lo scopo, di scrivere il sesso del nascituro in un bigliettino. Questo bigliettino può essere consegnato da essi stessi, o da amici che si occupano di organizzare la festa, ad un pasticcere che farcirà una torta con il colore che tradizionalmente corrisponde al sesso del nascituro: blu per i maschietti, rosa per le femminucce.

Si tiene quindi una festa, in cui solitamente si fanno scommesse e giochi divertenti a tema, e ad un certo punto la rivelazione: al taglio della torta si scoprirà se accoglieremo un maschio o una femmina. Può trattarsi di una torta, o di un grande pallone riempito di coriandoli colorati di blu o di rosa, solitamente scoppiato dal padre, ma la sostanza è quella: condividere un momento gioioso con le persone che amiamo.

Una coppia brasiliana, però, ha deciso di portare i festeggiamenti agli estremi, attirando parecchie accuse. Cos’è successo? La coppia ha scelto di rivelare il sesso del nascituro in un party all’aperto, precisamente presso le sponde del fiume Queima-Pé, versando del colorante che si è poi riversato nella cascata con grande effetto scenografico.

La vicenda è diventata presto di pubblico dominio, fino a diventare virale, a causa di un video caricato sui social media da uno degli invitati, che si è poi premurato di eliminarlo a seguito delle aspre critiche ricevute dai genitori.

When did gender reveal parties become a “hold my beer challenge” on who can do the most environmental damage? pic.twitter.com/SnXNOFptrz — AskAubry 🦝 (@ask_aubry) September 27, 2022

Nonostante i genitori dichiarino che nessuna sostanza chimica tossica sia stata rilasciata nel fiume, il ministro dell’Ambiente per lo Stato del Mato Grosso, dove si trova la cascata, ha deciso di avviare un’indagine sui danni ambientali causati dal materiale gettato in acqua.

Il fiume rappresenta infatti la principale fonte di acqua per il comune di Tangarà da Serra, che ha di recente sofferto di un lungo periodo di siccità, e i residenti ora comprensibilmente temono per la loro salute.

Molti critici accusano la coppia di crimine ambientale, e anche l’ingegnere ambientale Vanessa Costa si unisce al coro con un augurio sarcastico: “Congratulazioni, state diventando genitori di un bellissimo crimine ambientale!”. Le indagini chiariranno se la dichiarazione dei genitori, per cui la sostanza rilasciata non contiene materiale tossico, è attendibile.