La città blu è una delle attrazioni più visitate al mondo: il particolare motivo per cui è colorata così

Il mondo è ricco di monumenti incredibili, musei imperdibili ed opere d’arte che tolgono il fiato. Questa città tutta blu, però, supera tutto.

L’Italia è una delle culle dell’arte e, per questo, siamo fortunati ad avere vicino a noi tante bellezze simili. Roma, Firenze, Napoli, Torino e tantissime altre città della nostra penisola offrono musei ed opere d’arte che ci invidia tutto il mondo e per le quali le persone son disposte anche a fare viaggi lunghissimi, pur di vederle.

Non bisogna però porre limiti alla curiosità e alla voglia di scoprire il mondo. Andando fuori dall’Italia, infatti, si possono scoprire luoghi magici, dai colori, sapori e profumi orientali e travolgenti, che possono aprirci gli occhi su bellezze mai neanche immaginate prima. Guardate questa città, tutta blu: sapete dove si trova? Se siete curiosi, continuate a leggere.

Chefchaouen, la città blu del Marocco

La città di Chefchaouen venne fondata nel 1471 da Moulay Ali Ben Rachid con lo scopo di costruire una città fortificata che proteggesse la regione dagli spagnoli e dai portoghesi i quali, nel 1415, avevano conquistato Ceuta. Oggi è una città gioiello completamente tinta di azzurro e di blu e i suoi paesaggi naturali, come le montagne del Rif, la rendono una delle zone più visitate del mondo.

Secondo la narrazione, a tingere la città di blu furono gli ebrei, qui rifugiati per sfuggire alle persecuzioni europee. Secondo loro, questi colori simboleggiavano il Paradiso. Una lettura più pratica, invece, sostiene che il blu sia stato scelto poichè tiene lontane le zanzare e le altre specie di insetti, molto pericolosi in queste zone. La città di Chefchaouen è però stata per moltissimi anni isolata, poiché il Marocco l’ha costudita come segreto per moltissimo tempo: di conseguenza, non si ha alcuna certezza sul motivo e sulla datazione di questa trasformazione in blu.

All’interno della città, sono molte le bellezze da visitare. Per arrivarci si può prendere un aereo, anche low cost, ed atterrare a Tangeri, la città più vicina: da qui si può affittare un’auto o prendere un autobus e in due ore si raggiunge la città blu. Oltre alle sue architetture azzurre, non ci si può perdere tutto ciò che quella zona offre, come le Cascate di Akchour o le forteste dei Parchi Nazionali di Talassemtane e Bouhachen.