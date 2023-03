L’unica cascata al mondo che scorre verso l’alto | Impossibile eppure succede veramente

La natura è capace di regalare spettacoli che scaldano il cuore. Hai mai visto una cascata che scorre verso l’alto? Preparati, perché esiste davvero.

Se hai la fortuna di girare il mondo, se il tempo e le possibilità economiche ti consentono di viaggiare alla scoperta delle meraviglie della terra, non potrai negare che le cascate, con le loro correnti, con i loro schizzi d’acqua alla velocità della luce, incastonate tra le rocce, a metri e metri di altezza, quasi ad un passo dal cielo, rappresentano uno spettacolo che, per gli amanti della natura, è poesia pura.

Tuttavia, esistono fenomeni che, al di là del misterioso velo di magia che li circonda, hanno sempre una solida spiegazione scientifica alle spalle e ci restituiscono una sacrosanta verità: se solo l’uomo fosse capace di vivere in una condizione di maggiore armonia con Madre Natura, potrebbe sfruttare a pieno i suoi poteri, senza alterare quell’equilibrio che, una volta capovolto, rischia di riversarsi, come spesso accade, contro di noi, con devastanti effetti boomerang.

Madre Natura e i suoi misteri: ecco la cascata che scorre verso l’alto

Esistono cascate nel mondo, credeteci perché è vero, il cui gettito d’acqua “viaggia” esattamente al contrario. Avete capito bene: ci sono luoghi nel nostro pianeta dove quel fiume verticale di acqua va addirittura dal basso verso l’alto. Sembrerebbe impossibile solo immaginare un fenomeno del genere, invece tutto dipende dalla forza del vento.

Le correnti d’aria sono così maestose che l’acqua, prima ancora di toccare terra, risale incredibilmente da dove è partita. Un gioco incredibile, uno spettacolo davvero fuori dall’ordinario per i fortunati occhi di avrà voglia di avventurarsi in luoghi dove il turismo di massa è, per fortuna, solo un lontano ricordo.

Una delle più belle “cascate al contrario” si trova in India. Di tutte le affascinanti meraviglie della natura che gli esseri umani sono stati in grado di scoprire, una cascata al contrario, come quella di Naneghat, è sicuramente una realtà che a prima vista ci lascerà sbigottiti, quasi potremmo dire in soggezione. Potresti decidere di trascorrere qui la tua prossima vacanza, nei pressi di Mumbai.

Naneghat o popolarmente conosciuta come Nana Ghat, è una maestosa catena montuosa nel Maharashtra vicino alla costa di Konkan e all’altopiano del Deccan. Il sereno passo di montagna nel Maharashtra offre una vista mozzafiato. Qui, i venti monsonici viaggiano come auto di formula uno. Faresti bene a ripararti con un vistoso impermeabile e un abbigliamento che ti copre a sufficienza, se vuoi davvero avventurarti in questi luoghi. Certo, se è lo spirito d’avventura che ti accompagna, cosa vuoi che siano pochi schizzi d’acqua pur di assistere allo spettacolo di una cascata che sale verso il cielo?